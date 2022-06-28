الإعلان عن جاهزية مطار يمني للعمل على مدار 24 ساعة

الثلاثاء 28 يونيو-حزيران 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 715

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد جاهزية مطار سيئون للتشغيل على مدار 24 ساعة، لأول مرة في تاريخ المطار الواقع بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة النقل في بيان على صفحته في "فيس بوك"، إن الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد أصدرت إعلاناً ملاحياً (NOTAM) أكدت فيه جاهزية مطار سيئون للتشغيل على مدار 24 ساعة لأول مرة في تاريخ المطار.

وأضاف المكتب، أن هذا الإعلان جاء بتوجيهات ومتابعة حثيثة من وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، ومن رئيس هيئة الطيران المدني والأرصاد الكابتن صالح سليم بن نهيد، وذلك بعد استكمال الهيئة كافة التجهيزات في مطار سيئون، والذي ظل يعمل منذ افتتاحه في العام 1979 كمطار نهاري فقط.

وأشار المكتب إلى استكمال الإجراءات الفنية المتعلقة بإعلان تشغيله على مدار الساعة.

ومنذ اندلاع الحرب مطلع العام 2015 بات مطار سيئون وجهة رئيسية لليمنيين القادمين من عدة محافظات للسفر إلى عدة وجهات، أهمها القاهرة وعمان، لكنه ظل يعمل خلال النهار فقط.