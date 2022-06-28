بايدن يتحدث مع السفير الحضرمي عن أولوية واشنطن القصوى في اليمن

الثلاثاء 28 يونيو-حزيران 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الاثنين، أن التوصل إلى سلام دائم في اليمن يعد أولوية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك خلال تسلمه في البيت الأبيض أوراق اعتماد سفير اليمن لدى واشنطن محمد الحضرمي، وفقا لوكالة "سبأ" الحكومية.

وفي اللقاء، نقل السفير الحضرمي تحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي لنظيره الأمريكي.

وأكد حرص اليمن على تعزيز علاقة التعاون بين البلدين الصديقين، معبرا عن شكره "لدعم الولايات المتحدة للحكومة اليمنية ولعملية السلام الأممية في اليمن.

من جهته، رحب بايدن بالسفير الحضرمي مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم كافة التسهيلات لمهمة السفير بما يعزز العلاقة بين البلدين الصديقين.