تعرف على أغلى 10 لاعبين عرب في تاريخ العرب

الثلاثاء 28 يونيو-حزيران 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 96

استطاع نجوم كرة القدم العرب فرض أنفسهم في الدوريات الأوروبية، واستطاعوا إبرام أغلى وأكبر الصفقات في تاريخ الانتقالات، وكان اللاعب المغربي أشرف حكيمي سجل العام الماضي أكبر صفقة انتقال، عندما انضم إلى باريس سان جيرمان، قادما من إنتر ميلان الإيطالي، مقابل 70 مليون يورو.

وفيما يلي إنفوغراف بأكبر 10 صفقات للنجوم العرب في التاريخ