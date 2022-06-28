بايدن يتحدث مع السفير الحضرمي عن أولوية واشنطن القصوى في اليمن تعرف على أغلى 10 لاعبين عرب في تاريخ العرب خطة السعودية لبناء اقتصاد سياحي عالمي بعيدا عن النفط ومضاعفة عدد سكان العاصمة الرياض من عدن.. رئيس الحكومة يعلن الخروج بتوافقات مهمة بعد مباحثات مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية صورة جديدة مؤلمة.. أكبر مخرج صحافي في اليمن يتحول إلى بائع قات ملف سيادة ووحدة اليمن على طاولة مباحثات رفيعة المستوى بين السيسي وسلطان عمان وهذا ما تم التوافق عليه شاهد.. ظهور مختلف لعيدروس الزبيدي هو الأول منذ تعيينه نائبا في المجلس الرئاسي اليمني الحـ ـوثي يصعد من خروقاته للهدنة ويشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة بجبهات مأرب مجزرة حوثية بالطيران المسير.. مقتل طفل وإصابة 7 من أسرة واحدة العميد «طارق صالح»:العزيمة على أشُدِّها لتحقيق النصر الوطني المؤزَّر ألا إن نصر الله قريب
تخطط السعودية لبناء اقتصاد سياحي عالمي بقيمة تريليون دولار، والتحول بعيداً عن النفط إلى اقتصاد متعدد القطاعات. كما يأمل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جذب حوالي 100 مليون سائح بحلول عام 2030 (في عام 2019، اجتذبت المملكة 17.5 مليون زائر دولي فقط، وفقاً لمنظمة السياحة العالمية)، مما سيجعل السعودية واحدة من أكثر الدول زيارة على وجه الأرض.
وتعتمد الخطة على البنية التحتية القوية التي ستحول السعودية في نهاية المطاف إلى نقطة جذب سياحي رئيسي في المنطقة.
ومن المخطط أن تبدأ المرحلة الأولى من تطوير بوابة الدرعية بقيمة 50.6 مليار دولار في الرياض هذا الخريف.
كما تخطط السعودية لمضاعفة عدد سكان عاصمتها بحلول عام 2030. إذ سيكون هذا المشروع الذي تبلغ مساحته 370 فداناً - حوالي 13 ضعف حجم Hudson Yards -، حيث سيجذب ما يقدر بنحو 25 مليون زائر سنوياً.
ويضم المشروع عشرات الفنادق وعشرات الآلاف من الشقق الجديدة وجامعة ومترو الأنفاق ودار أوبرا ومطاعم حاصلة على 4 نجوم ميشلان، وأعداد ضخمة من أشجار النخيل، ومنطقة تسوق واسعة على غرار الشانزليزيه – والتي ستكتمل جميعها بحلول عام 2026.
ومن المرتقب أن تفتتح المرحلة الأولى منه هذا الخريف حول أطلال موقع التراث العالمي لليونسكو، "حي الطريف".
فيما ستشمل أبرز العلامات الفندقية في المنطقة كلاً من: باكارات، وأورينت إكسبرس، ورافلز، وبارك حياة، وريتز كارلتون، وروزوود، وفور سيزونز وسيكس سينسز، والتي ستعمل في المنطقة الجديدة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة «نيويورك بوست».
كما ستطور شركة إنزريلو - المعروف بتطوير العلامة التجارية ون آند أونلي ومنتجعات أتلانتس، منتجعها في المنطقة بالإضافة إلى افتتاح فنادق شهيرة مثل ديلانو في ميامي بيتش - ليست القطعة الوحيدة في مدينة نيويورك التي هبطت في الرياض غير المتوقعة.
وفي سبتمبر 2019، أعلنت السعودية أن الزائرين من 49 دولة يمكنهم الدخول مقابل رسوم تبلغ 117 دولارا فقط في المطار.