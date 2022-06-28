الحـ ـوثي يصعد من خروقاته للهدنة ويشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة بجبهات مأرب مجزرة حوثية بالطيران المسير.. مقتل طفل وإصابة 7 من أسرة واحدة العميد «طارق صالح»:العزيمة على أشُدِّها لتحقيق النصر الوطني المؤزَّر ألا إن نصر الله قريب ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 115.09 دولار للبرميل ما هو الغاز الأصفر السام الذي تسرب في ميناء العقبة بالأردن؟ هجوم صاروخي روسي على مركز تسوق يضم 1000 أوكراني الهدنة الأممية.. الرئيس«العليمي»يحذر من استمرار التراخي الدولي إزاء الابتزاز الحوثي لكسب الوقت وإطالة أمد الحرب تحركات حوثية تهدد حياة قضاة اليمن إيران تعلن عن انعقاد جولة من المفاوضات النووية في دولة خليجية مأرب تزف الشهيد الشيخ «البقماء» إلى مثواه الأخير
تواصل مليشيا الحوثي الإيرانية خروقاتها للهدنة بشنها هجمات متواصلة على مواقع قوات الجيش في الجبهة الجنوبية من محافظة مأرب.
ونقل موقع الجيش"سبتمبر نت"عن قائد قطاع جبهة الفليحة، العقيد يحيى السدرة قولة بـ ، أن مليشيا الحوثي لم تلتزم بالهدنة الأممية منذ بدء سريانها مطلع أبريل الماضي وتمديديها لشهرين إضافيين.
ولفت إلى أن المليشيا كثفت خلال اليومين الماضيين من هجماتها على مواقع الجيش، تزامنًا مع قصفها المدفعي على مواقع الجيش.
وأشار إلى استخدام المليشيا للطائرات المسيرة بشكل مكثف وغير مسبوق، إضافة إلى تحشيد مقاتليها وآلياتها إلى خطوط التماس، مستغلة التزام قوات الجيش بالهدنة الأممية.