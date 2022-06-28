الحـ ـوثي يصعد من خروقاته للهدنة ويشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة بجبهات مأرب

الثلاثاء 28 يونيو-حزيران 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تواصل مليشيا الحوثي الإيرانية خروقاتها للهدنة بشنها هجمات متواصلة على مواقع قوات الجيش في الجبهة الجنوبية من محافظة مأرب.

ونقل موقع الجيش"سبتمبر نت"عن قائد قطاع جبهة الفليحة، العقيد يحيى السدرة قولة بـ ، أن مليشيا الحوثي لم تلتزم بالهدنة الأممية منذ بدء سريانها مطلع أبريل الماضي وتمديديها لشهرين إضافيين.

ولفت إلى أن المليشيا كثفت خلال اليومين الماضيين من هجماتها على مواقع الجيش، تزامنًا مع قصفها المدفعي على مواقع الجيش.

وأشار إلى استخدام المليشيا للطائرات المسيرة بشكل مكثف وغير مسبوق، إضافة إلى تحشيد مقاتليها وآلياتها إلى خطوط التماس، مستغلة التزام قوات الجيش بالهدنة الأممية.