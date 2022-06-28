العميد «طارق صالح»:العزيمة على أشُدِّها لتحقيق النصر الوطني المؤزَّر ألا إن نصر الله قريب

الثلاثاء 28 يونيو-حزيران 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي- ؛بـ أن العزيمة على أشُدِّها لتحقيق النصر الوطني المؤزَّر.

وقال عضو مجلس القيادة الرئاسي، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أرفقها بصورة من لقائه مع قيادات محور البرح غرب تعز: "في لقاءات مستمرة مع قيادات المحاور عنوان النصر المؤزّر بإذن الله".

وأضاف : "بقدر احترام الهدنة الأممية، نؤكد أن العزيمة مرتفعة لكسر شوكة المعتدي وإلجام افتراءاته، "ألا إن نصر الله قريب".. مُختتمًا بالقول: "تحيا الجمهورية اليمنية".

وكان العميد طارق صالح التقى، أمس الأحد، قيادات ألوية محور حيس العسكري، جنوب الحديدة، قبل أن يعقد لقاءً مماثلًا، اليوم الاثنين، مع قيادات ألوية محور البرح غرب تعز، حثّ خلالهما الجميع على رفع الجاهزية القتالية وتأهيل وتدريب الأفراد وصيانة الآليات والمعدات العسكرية.

مؤكدًا أن المسؤولية باتت كبيرة في ظل تصاعد خروقات مليشيا الحوثي للهدنة.