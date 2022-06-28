الحـ ـوثي يصعد من خروقاته للهدنة ويشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة بجبهات مأرب مجزرة حوثية بالطيران المسير.. مقتل طفل وإصابة 7 من أسرة واحدة العميد «طارق صالح»:العزيمة على أشُدِّها لتحقيق النصر الوطني المؤزَّر ألا إن نصر الله قريب ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 115.09 دولار للبرميل ما هو الغاز الأصفر السام الذي تسرب في ميناء العقبة بالأردن؟ هجوم صاروخي روسي على مركز تسوق يضم 1000 أوكراني الهدنة الأممية.. الرئيس«العليمي»يحذر من استمرار التراخي الدولي إزاء الابتزاز الحوثي لكسب الوقت وإطالة أمد الحرب تحركات حوثية تهدد حياة قضاة اليمن إيران تعلن عن انعقاد جولة من المفاوضات النووية في دولة خليجية مأرب تزف الشهيد الشيخ «البقماء» إلى مثواه الأخير
أكد العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي- ؛بـ أن العزيمة على أشُدِّها لتحقيق النصر الوطني المؤزَّر.
وقال عضو مجلس القيادة الرئاسي، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أرفقها بصورة من لقائه مع قيادات محور البرح غرب تعز: "في لقاءات مستمرة مع قيادات المحاور عنوان النصر المؤزّر بإذن الله".
وأضاف : "بقدر احترام الهدنة الأممية، نؤكد أن العزيمة مرتفعة لكسر شوكة المعتدي وإلجام افتراءاته، "ألا إن نصر الله قريب".. مُختتمًا بالقول: "تحيا الجمهورية اليمنية".
وكان العميد طارق صالح التقى، أمس الأحد، قيادات ألوية محور حيس العسكري، جنوب الحديدة، قبل أن يعقد لقاءً مماثلًا، اليوم الاثنين، مع قيادات ألوية محور البرح غرب تعز، حثّ خلالهما الجميع على رفع الجاهزية القتالية وتأهيل وتدريب الأفراد وصيانة الآليات والمعدات العسكرية.
مؤكدًا أن المسؤولية باتت كبيرة في ظل تصاعد خروقات مليشيا الحوثي للهدنة.