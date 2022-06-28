ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 115.09 دولار للبرميل

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ارتفعت أسعار النفط عند التسوية، مساء اليوم الاثنين، وسجلت عقود برنت عند التسوية 115.09 دولار للبرميل مرتفعة 1.97 دولار.
في سياق متصل، كشفت بيانات اقتصادية أمريكية صادرة اليوم الاثنين هبوط مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة بمقدار 6.9 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 24 يونيو.
انخفاض الخام الأمريكي:
وأعلنت إدارة الطاقة الأمريكية انخفاض مخزون الخام في احتياطي الطوارئ إلى 497.9 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ إبريل 1986.
وأوضحت البيانات أن السلطات أفرجت عما يقرب من مليون برميل من الخام الخفيف وستة ملايين برميل من خامات ثقيلة من الاحتياطي البترولي إلى السوق.