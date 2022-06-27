هجوم صاروخي روسي على مركز تسوق يضم 1000 أوكراني

الإثنين 27 يونيو-حزيران 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال دميترو لونين، حاكم منطقة بولتافا الأوكرانية، إن 10 أشخاص على الأقل قُتلوا في هجوم صاروخي روسي على مركز تجاري في مدينة كريمنشوك بوسط البلاد اليوم الإثنين.

وأضاف لونين أن 40 آخرين أصيبوا.

وفي لقطات نشرها الرئيس فولوديمير زيلينسكي، يظهر حريق هائل بمبنى مترامي الأطراف ودخان كثيف يتصاعد إلى السماء، بينما كان مواطنون واقفين في الخارج.

وقال زيلينسكي إن أكثر من ألف شخص كانوا في المركز التجاري وقت الهجوم. ولم يذكر تفاصيل عن الضحايا لكنه قال "من المستحيل حتى تخيل عدد الضحايا".

وكتب زيلينسكي على تطبيق تيليجرام يقول: "من غير المجدي أن نأمل في التزام روسيا باللياقة والإنسانية".

وكريمنشوك مدينة صناعية كان عدد سكانها 217 ألف نسمة قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير شباط، وتقع على نهر دنيبرو في منطقة بولتافا. وهي موقع أكبر مصفاة لتكرير النفط في أوكرانيا.

ولم يصدر بعد تعليق من روسيا التي تنفي تعمد استهداف المدنيين.