مأرب تزف الشهيد الشيخ «البقماء» إلى مثواه الأخير

الإثنين 27 يونيو-حزيران 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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شُيّع في محافظة مأرب، شرقي اليمن، اليوم الاثنين 27 يونيو/ حزيران، جثمان العميد الدكتور عبدالرزاق محمد البقماء، قائد ألوية اليمن السعيد، والذي استشهد غدراً، الجمعة الماضية في مديرية وادي عبيدة.

وتقدم مراسيم التشييع، رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، ووكلاء محافظة مأرب؛ علي الفاطمي، والدكتور عبدربه مفتاح، وعبدالله الباكري، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والمدنية والشخصيات الاجتماعية.

وأشاد رئيس هيئة الأركان العامة بمناقب الشهيد البقماء، وأدواره النضالية خلال المعركة الوطنية ضد المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، مثنياً على سيرة الشهيد الذي يعد من رجال العلم والخير والعطاء ومن أصحاب الأيادي البيضاء في المجال الإنساني.

وأكد بن عزيز أن الوطن يستحق كل التضحيات التي يقدمها الجيش وأحرار اليمن من أجل أن يعيش اليمنيون حياة حرّة وكريمة، وأن الدماء التي يسكبها الأبطال هي ثمن النصر على المليشيات الإرهابية.

وقدم رئيس الأركان التعازي لأولاد الفقيد وأقاربه، مترحماً على روح الشهيد البقماء، وعلى أرواح كافة شهداء الجيش والمقاومة الشعبية في مختلف مراحل الكفاح والنضال الوطني.