رئيس حكومة العراق يزور السعودية وإيران ويتحدث عن اتفاق بشأن اليمن

الإثنين 27 يونيو-حزيران 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إنه اتفق مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوم الأحد، على "دعم الهدنة في اليمن".

ووصل الأحد الى طهران بعد ساعات من زيارته السعودية ولقاءه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

من جانبه قال الرئيس الإيراني: نؤكد على دعم الهدنة وضرورة وجود حوار يمني يمني لإيجاد حل للأزمة.

وتبدو إشارة الرئيس الإيراني الى حوار يمني- يمني، نقيضا لما يردده الحوثيون عن عدم قبولهم الحوار الداخلي الا بعد التفاوض مع ما يسمونها "دول العدوان" وتحديدا السعودية.

وتأتي تصريحات الكاظمي ورئيسي بعد يوم من تصريحات للأخير خلال اتصاله مع رئيس المجلس السياسي للحوثيين مهدي المشاط، قال فيها رئيسي ان إيران تدعم وقف اطلاق النار في اليمن بما يفضي لسلام شامل ورفع حقيقي للحصار حسب ما نقلته قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين.

ويعمل رئيس الوزراء العراقي منذ شهور على تيسير عدد من جولات الحوار التمهيدية بين السعودية وإيران استضافتها بغداد، من اجل التهدئة في المنطقة.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وصل إلى جدة مساء السبت.

وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.