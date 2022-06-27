لأول مرة من تاريخ الحرب ..الكشف عن مشاركة مقاتلين من دول عربية في معارك أوكرانيا

الإثنين 27 يونيو-حزيران 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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كشف المتحدث باسم وحدة المتطوعين الدوليين للقتال في أوكرانيا، ديميين ماغرو، أن عددا من المشاركين في الوحدة، جاءوا من دول عربية.

وأضاف ماغرو في مقابلة مع شبكة "رووداو": "لدينا متطوعون جاءوا من مصر، وأعتقد أني التقيت أردنيا أيضا، أي إن هناك عددا جاءوا من دول عربية".

وبشأن عدد المتطوعين للقتال، قال ماغرو: "للأسف لا أستطيع الكشف عن عدد المتطوعين، منذ بدء الحرب. انتهجنا هذه السياسة. يمكنني القول إن المتطوعين جاءوا من كل القارات.

في المرة الأخيرة التي ألقيت نظرة على القائمة، وجدت أن المتطوعين جاءوا من 55 دولة.

أغلبهم من أوروبا وأمريكا. البلدان اللذان جاء منهما أكبر عدد من المتطوعين هما أمريكا وبريطانيا، وتأتي بعدهما كندا وبولندا.

ولفت إلى أن وحدة المتطوعين الدوليين هي قسم من القوات المسلحة الأوكرانية، و"تم منحنا مواقع في الوحدات العسكرية الأوكرانية كضباط أوكرانيين.

ضمن وحدات كبيرة.لاشك أننا ننفذ أوامر هيئة القيادة العسكرية الأوكرانية. نحن جزء من القوات المسلحة".

ورفض ماغرو تقديم تفاصيل بشأن الخسائر البشرية في صفوف الوحدة، وقال: "للأسف نحن لا ننشر هذه الإحصائيات، فالجيش الأوكراني يتبع سياسة تقضي بعدم نشر إحصائيات لأعداد القتلى.

في الفترة الأخيرة أعلنا عن مقتل أربعة متطوعين فارقوا الحياة قبل أسبوع في منطقة خاركيف.

لكني أؤكد أن هؤلاء الأربعة لم يكونوا الأجانب الوحيدين الذين فارقوا الحياة في هذه الحرب. الظروف تفرض علينا عدم الإعلان عن الجميع