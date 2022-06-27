وفد رفيع المستوى من البنك الدولي يصل العاصمة المؤقتة عدن

الإثنين 27 يونيو-حزيران 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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وصل وفد رفيع المستوى من البنك الدولي برئاسة المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة مجموعة البنك، الدكتور ميرزا حسن، اليوم الاثنين، إلى العاصمة المؤقتة عدن.

ومن المقرر أن يعقد وفد البنك لقاءات مع رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وعدد من المسؤولين الحكوميين وممثلين عن القطاعات الاقتصادية والتجارية وجهات أخرى، لمناقشة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية وسبل تجاوزها والتغلب عليها وأوجه دعم البنك الدولي لليمن بمختلف المجالات ولاسيما المشاريع المستدامة والتنموية.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، أهمية الزيارة لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين اليمن والبنك الدولي، وتعزيز التنمية وتحديد أولويات المشاريع القادمة في مختلف المجالات الرئيسية والاستراتيجية والخدمية.

ونوه بأهمية توسيع نطاقات تدخلات البنك الدولي في اليمن خصوصا في القطاعات الرئيسية ذات الصلة بالأمن الغذائي والطاقة والخدمات الأساسية ودعم القدرات المؤسسية للجهات الحكومية وغيرها من القطاعات.

وكان وزير التخطيط ووزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، ونائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب في مقدمة مستقبلي وفد البنك الدولي الذي يضم نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور فريد بلحاج، والمدير الإقليمي في اليمن ومصر وجيبوتي مارينا ويس، ومديرة البنك في اليمن تانيا ماير، والمدير بالإنابة بمؤسسة التمويل الدولية في اليمن يوسف حبش.