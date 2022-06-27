رئيس حكومة العراق يزور السعودية وإيران ويتحدث عن اتفاق بشأن اليمن لأول مرة من تاريخ الحرب ..الكشف عن مشاركة مقاتلين من دول عربية في معارك أوكرانيا وفد رفيع المستوى من البنك الدولي يصل العاصمة المؤقتة عدن قرعة كأس العرب للشباب تضع منتخب اليمن في المجموعة الثانية مدرب منتخب الناشئين يعتذر للجماهير اليمنية جماعة الحوثي تتوعد بضرب عواصم دول التحالف وتهدد السعودية والإمارات توتر كبير بين دولتين واستدعاء سفراء بعد حادثة إعدام 6 جنود ومدني الغذاء العالمي يعلن تقليص المساعدات في اليمن بنسبة كبيرة ويحدد 3 أسباب بعد سماعه رد الحوثيين بشأن فتح الطرقات.. الرئيس العليمي سيلتقي المبعوث الأممي اليوم تصريح مصدر مسئول بوزارة المالية حول ترحيل الأموال الى الخارج
وضعت قرعة بطولة كأس العرب للشباب في نسختها الثامنة، منتخب اليمن في المجموعة الثانية.
وأسفرت القرعة التي أجريت يوم الأحد، في مدينة الدمام السعودية، عن وقوع منتخب اليمن إلى جانب منتخبات الأردن والإمارات.
وتحتضن مدينة أبها السعودية منافسات البطولة خلال الفترة (20 يوليو – 6 أغسطس) المقبل، بمشاركة 18 منتخبا تم توزيعهم إلى 6 مجموعات، ويتأهل الأول من كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل منتخبين نالا المركز الثاني في الست المجموعات.
وجاء المنتخب السعودي المستضيف في المجموعة الأولى إلى جانب العراق وموريتانيا، وحلت منتخبات الجزائر ولبنان وليبيا في المجموعة الثالثة.
فيما حلت منتخبات مصر وعمان والصومال في المجموعة الرابعة، وفي المجموعة الخامسة جاءت تونس والبحرين وجيبوتي، واحتلت منتخبات المغرب والسودان وفلسطين في المجموعة السادسة.