قرعة كأس العرب للشباب تضع منتخب اليمن في المجموعة الثانية

الإثنين 27 يونيو-حزيران 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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وضعت قرعة بطولة كأس العرب للشباب في نسختها الثامنة، منتخب اليمن في المجموعة الثانية.

وأسفرت القرعة التي أجريت يوم الأحد، في مدينة الدمام السعودية، عن وقوع منتخب اليمن إلى جانب منتخبات الأردن والإمارات.

وتحتضن مدينة أبها السعودية منافسات البطولة خلال الفترة (20 يوليو – 6 أغسطس) المقبل، بمشاركة 18 منتخبا تم توزيعهم إلى 6 مجموعات، ويتأهل الأول من كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل منتخبين نالا المركز الثاني في الست المجموعات.

وجاء المنتخب السعودي المستضيف في المجموعة الأولى إلى جانب العراق وموريتانيا، وحلت منتخبات الجزائر ولبنان وليبيا في المجموعة الثالثة.

فيما حلت منتخبات مصر وعمان والصومال في المجموعة الرابعة، وفي المجموعة الخامسة جاءت تونس والبحرين وجيبوتي، واحتلت منتخبات المغرب والسودان وفلسطين في المجموعة السادسة.