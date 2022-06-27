مدرب منتخب الناشئين يعتذر للجماهير اليمنية

الإثنين 27 يونيو-حزيران 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اعتذر مدرب منتخب اليمن للناشئين، قيس محمد صالح، للجماهير اليمنية، بعد الخروج غير المتوقع من دور المجموعات في بطولة غرب آسيا المقامة حالياً في الأردن بعد أن توج بها بطلاً العام الماضي.

وقال قيس، في فيديو نشره على حسابه بفيسبوك: من الطبيعي في كرة القدم أن تحدث مثل هذه النتائج والكبوات، لكننا قدمنا كرة قدم متطورة تشرف سمعة اليمن من خلال سمعة الجميع، ولم يحالفنا الحظ.

وأضاف: نعمل جاهدين للاستعداد للمرحلة المقبلة، ورفع الجانب البدني والذهني للاعبين، من خلال إقامة معسكر بعد التواصل مع اتحاد كرة القدم، وبإذن الله سنقدم الصورة التي يطمح لها الشعب اليمني في تحقيق البطولات.

وأشار المدرب إلى خسارة محطة إعدادية كان المنتخب الأفضل في كل المواجهات، والوعد على استحقاق قادم أهم في البطولة العربية وكأس آسيا.

وأضاف: أكرر اعتذاري لكم نيابة عن أبنائي اللاعبين الذين يستحقون الدعم والتشجيع والمساندة فرهاني عليهم كبير جداً في قادم المنافسات.

وحقق منتخب اليمن للناشئين، يوم السبت انتصارا معنويا على نظيره العُماني بأربعة أهداف دون مقابل، في ختام مشاركتهما ببطولة غرب آسيا التاسعة، وذلك بعد أن خسر الأحمر اليماني في المباراتين السابقتين أمام العراق والأردن.