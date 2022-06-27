مدرب منتخب الناشئين يعتذر للجماهير اليمنية جماعة الحوثي تتوعد بضرب عواصم دول التحالف وتهدد السعودية والإمارات توتر كبير بين دولتين واستدعاء سفراء بعد حادثة إعدام 6 جنود ومدني الغذاء العالمي يعلن تقليص المساعدات في اليمن بنسبة كبيرة ويحدد 3 أسباب بعد سماعه رد الحوثيين بشأن فتح الطرقات.. الرئيس العليمي سيلتقي المبعوث الأممي اليوم تصريح مصدر مسئول بوزارة المالية حول ترحيل الأموال الى الخارج مضمون رسالتين من أمير الكويت وولي عهده الى رئيس المجلس الرئاسي باليمن الدولار يرتفع في التعاملات الآسيوية مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن 6 قرارات سعودية جديدة تحرم الوافدين من العمل في هذه المهن دراسة علمية حديثة ومخيفة تكشف عن فيروسات خطيرة حية تحت الماء.. احذر من البلاستيك
اعتذر مدرب منتخب اليمن للناشئين، قيس محمد صالح، للجماهير اليمنية، بعد الخروج غير المتوقع من دور المجموعات في بطولة غرب آسيا المقامة حالياً في الأردن بعد أن توج بها بطلاً العام الماضي.
وقال قيس، في فيديو نشره على حسابه بفيسبوك: من الطبيعي في كرة القدم أن تحدث مثل هذه النتائج والكبوات، لكننا قدمنا كرة قدم متطورة تشرف سمعة اليمن من خلال سمعة الجميع، ولم يحالفنا الحظ.
وأضاف: نعمل جاهدين للاستعداد للمرحلة المقبلة، ورفع الجانب البدني والذهني للاعبين، من خلال إقامة معسكر بعد التواصل مع اتحاد كرة القدم، وبإذن الله سنقدم الصورة التي يطمح لها الشعب اليمني في تحقيق البطولات.
وأشار المدرب إلى خسارة محطة إعدادية كان المنتخب الأفضل في كل المواجهات، والوعد على استحقاق قادم أهم في البطولة العربية وكأس آسيا.
وأضاف: أكرر اعتذاري لكم نيابة عن أبنائي اللاعبين الذين يستحقون الدعم والتشجيع والمساندة فرهاني عليهم كبير جداً في قادم المنافسات.
وحقق منتخب اليمن للناشئين، يوم السبت انتصارا معنويا على نظيره العُماني بأربعة أهداف دون مقابل، في ختام مشاركتهما ببطولة غرب آسيا التاسعة، وذلك بعد أن خسر الأحمر اليماني في المباراتين السابقتين أمام العراق والأردن.