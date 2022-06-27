جماعة الحوثي تتوعد بضرب عواصم دول التحالف وتهدد السعودية والإمارات

الإثنين 27 يونيو-حزيران 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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توعدت جماعة الحوثي بشن هجمات على أهداف جديدة في السعودية والإمارات، في حال تماديهما فيما وصفته بالحصار والعدوان.

وقال محمد ناصر العاطفي، المعين في منصب وزير الدفاع في حكومة المليشيا غير المعترف بها دوليا أن جماعته عملت على تحديد وتجديد بنك أهدافها في عمق دول وعواصم التحالف.

وأشار، في اجتماع مع فريق المليشيا التفاوضي في مشاورات الأردن، إلى أن الأحداث القادمة ستذهل الرياض وأبو ظبي حد قوله، زاعما أن المخزون من أسلحة الصواريخ الباليستية تكفي لعقود طويلة.

وحذّر العاطفي السعودية والإمارات مما وصفه بالتمادي في استفزاز مليشياته التي قال إنها مستعدة لشن ضربات قوية.

يأتي تهديد مليشيا الحوثي في وقت تواصل خروقاتها للهدنة الإنسانية، ورفضها رفع الحصار الذي تفرضه على مدينة تعز منذ أكثر من سبع سنوات.