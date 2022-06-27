مدرب منتخب الناشئين يعتذر للجماهير اليمنية جماعة الحوثي تتوعد بضرب عواصم دول التحالف وتهدد السعودية والإمارات توتر كبير بين دولتين واستدعاء سفراء بعد حادثة إعدام 6 جنود ومدني الغذاء العالمي يعلن تقليص المساعدات في اليمن بنسبة كبيرة ويحدد 3 أسباب بعد سماعه رد الحوثيين بشأن فتح الطرقات.. الرئيس العليمي سيلتقي المبعوث الأممي اليوم تصريح مصدر مسئول بوزارة المالية حول ترحيل الأموال الى الخارج مضمون رسالتين من أمير الكويت وولي عهده الى رئيس المجلس الرئاسي باليمن الدولار يرتفع في التعاملات الآسيوية مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن 6 قرارات سعودية جديدة تحرم الوافدين من العمل في هذه المهن دراسة علمية حديثة ومخيفة تكشف عن فيروسات خطيرة حية تحت الماء.. احذر من البلاستيك
توعدت جماعة الحوثي بشن هجمات على أهداف جديدة في السعودية والإمارات، في حال تماديهما فيما وصفته بالحصار والعدوان.
وقال محمد ناصر العاطفي، المعين في منصب وزير الدفاع في حكومة المليشيا غير المعترف بها دوليا أن جماعته عملت على تحديد وتجديد بنك أهدافها في عمق دول وعواصم التحالف.
وأشار، في اجتماع مع فريق المليشيا التفاوضي في مشاورات الأردن، إلى أن الأحداث القادمة ستذهل الرياض وأبو ظبي حد قوله، زاعما أن المخزون من أسلحة الصواريخ الباليستية تكفي لعقود طويلة.
وحذّر العاطفي السعودية والإمارات مما وصفه بالتمادي في استفزاز مليشياته التي قال إنها مستعدة لشن ضربات قوية.
يأتي تهديد مليشيا الحوثي في وقت تواصل خروقاتها للهدنة الإنسانية، ورفضها رفع الحصار الذي تفرضه على مدينة تعز منذ أكثر من سبع سنوات.