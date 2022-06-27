بعد سماعه رد الحوثيين بشأن فتح الطرقات.. الرئيس العليمي سيلتقي المبعوث الأممي اليوم

الإثنين 27 يونيو-حزيران 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قالت مصادر مطلعة إن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ سيلتقي في الرياض اليوم الاثنين رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في الرياض لبحث رفض مليشيات الحوثي الانقلابية فتح معابر تعز والمناطق الأخرى وفقاً للهدنة الأممية.

وكشفت المصادر في تصريحات لـ" الشرق الأوسط" أن الفريق الحكومي المعني بفتح المعابر، أحاط رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بفحوى رد الحوثيين السلبي ورفض فتح المعابر وفقاً لبنود الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة في أبريل (نيسان) الماضي.

وكان الحوثيون رفضوا المقترح الذي قدمه المبعوث الأممي للجانبين وضم فتح 3 طرق في تعز قدمها الحوثيون أنفسهم في مشاورات العاصمة الأردنية عمّان، وطريقاً واحدة مما طرحه الفريق الحكومي، إلى جانب طريق أخرى بين محافظتي الضالع وإب.

وأضافت المصادر أن الفريق الحكومي «أحاط الرئاسة اليمنية بالموضوع، وأوضح رأي الفريق في رد الحوثيين». وتابعت: «هناك لقاء سيكون اليوم للمبعوث مع الرئيس في الرياض لمناقشة الأمر».

هذه التطورات جاءت في وقت تواصل فيه الميليشيات انتهاكاتها الميدانية للهدنة الأممية في مختلف الجبهات ، في ظل التزام قوات الجيش بوقف إطلاق النار الشامل؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.