مدرب منتخب الناشئين يعتذر للجماهير اليمنية جماعة الحوثي تتوعد بضرب عواصم دول التحالف وتهدد السعودية والإمارات توتر كبير بين دولتين واستدعاء سفراء بعد حادثة إعدام 6 جنود ومدني الغذاء العالمي يعلن تقليص المساعدات في اليمن بنسبة كبيرة ويحدد 3 أسباب بعد سماعه رد الحوثيين بشأن فتح الطرقات.. الرئيس العليمي سيلتقي المبعوث الأممي اليوم تصريح مصدر مسئول بوزارة المالية حول ترحيل الأموال الى الخارج مضمون رسالتين من أمير الكويت وولي عهده الى رئيس المجلس الرئاسي باليمن الدولار يرتفع في التعاملات الآسيوية مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن 6 قرارات سعودية جديدة تحرم الوافدين من العمل في هذه المهن دراسة علمية حديثة ومخيفة تكشف عن فيروسات خطيرة حية تحت الماء.. احذر من البلاستيك
قالت مصادر مطلعة إن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ سيلتقي في الرياض اليوم الاثنين رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في الرياض لبحث رفض مليشيات الحوثي الانقلابية فتح معابر تعز والمناطق الأخرى وفقاً للهدنة الأممية.
وكشفت المصادر في تصريحات لـ" الشرق الأوسط" أن الفريق الحكومي المعني بفتح المعابر، أحاط رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بفحوى رد الحوثيين السلبي ورفض فتح المعابر وفقاً لبنود الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة في أبريل (نيسان) الماضي.
وكان الحوثيون رفضوا المقترح الذي قدمه المبعوث الأممي للجانبين وضم فتح 3 طرق في تعز قدمها الحوثيون أنفسهم في مشاورات العاصمة الأردنية عمّان، وطريقاً واحدة مما طرحه الفريق الحكومي، إلى جانب طريق أخرى بين محافظتي الضالع وإب.
وأضافت المصادر أن الفريق الحكومي «أحاط الرئاسة اليمنية بالموضوع، وأوضح رأي الفريق في رد الحوثيين». وتابعت: «هناك لقاء سيكون اليوم للمبعوث مع الرئيس في الرياض لمناقشة الأمر».
هذه التطورات جاءت في وقت تواصل فيه الميليشيات انتهاكاتها الميدانية للهدنة الأممية في مختلف الجبهات ، في ظل التزام قوات الجيش بوقف إطلاق النار الشامل؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.