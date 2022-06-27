مدرب منتخب الناشئين يعتذر للجماهير اليمنية جماعة الحوثي تتوعد بضرب عواصم دول التحالف وتهدد السعودية والإمارات توتر كبير بين دولتين واستدعاء سفراء بعد حادثة إعدام 6 جنود ومدني الغذاء العالمي يعلن تقليص المساعدات في اليمن بنسبة كبيرة ويحدد 3 أسباب بعد سماعه رد الحوثيين بشأن فتح الطرقات.. الرئيس العليمي سيلتقي المبعوث الأممي اليوم تصريح مصدر مسئول بوزارة المالية حول ترحيل الأموال الى الخارج مضمون رسالتين من أمير الكويت وولي عهده الى رئيس المجلس الرئاسي باليمن الدولار يرتفع في التعاملات الآسيوية مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن 6 قرارات سعودية جديدة تحرم الوافدين من العمل في هذه المهن دراسة علمية حديثة ومخيفة تكشف عن فيروسات خطيرة حية تحت الماء.. احذر من البلاستيك
قال مصدر مسؤول في وزارة المالية " إن الوزارة تتولى العديد من المهام والمسؤوليات ذات الصلة بالمجالات الاقتصادية والمالية والموازنة العامة للدولة وتنمية الموارد العامة للدولة، وذلك وفقا لتوجهات مجلس القيادة الرئاسي وبرامج الحكومة".
وأكد المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن وزارة المالية لا علاقة لها إطلاقا بعمليات وإجراءات ترحيل الأموال للبنوك الحكومية والخاصة إلى الخارج عبر منافذ الدولة المختلفة بما فيها مطار عدن الدولي، كون ذلك من صميم اختصاصات البنك المركزي اليمني الذي يتولى حصريا مهام إعداد وإدارة السياسات النقدية.
واستغرب المصدر، تداول البعض في اليومين الماضيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتعميم صادر من مدير مطار عدن الدولي موجه للجهات الأمنية والدائرة الجمركية بالمطار بخصوص منع إخراج أي أموال للبنوك الحكومية والخاصة عبر مطار عدن، إلا بخطاب تغطية من وزير المالية .. داعيا الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب تداول أي معلومات مغلوطة.