مضمون رسالتين من أمير الكويت وولي عهده الى رئيس المجلس الرئاسي باليمن

الإثنين 27 يونيو-حزيران 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد، اليوم الأحد، برسالتين إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، تتعلقان بالعلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بأن سفير الكويت لدى السعودية الشيخ علي الخالد، سلم رسالة من أمير البلاد ورسالة أخرى من ولي عهده إلى وكيل وزارة الخارجية اليمنية أوسان العود.

وأوضحت أن الرسالتين تتعلقان بالعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، دون مزيد من التفاصيل.

وفي 8 يونيو الجاري، أجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني زيارة رسمية للكويت، بحث خلالها على مدار 3 أيام متواصلة، مع ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح، وعدد من مسؤولي البلاد، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، إضافة للأوضاع الإقليمية الراهنة.

وأعلن ولي العهد الكويتي، في حينها، اعتزام بلاده تعيين سفير لها ومنسقٍ للمشروعات الكويتية في اليمن.

وتؤكد الكويت بشكل متواصل دعمها ومساندتها لليمن والجهود الدولية القائمة لحل النزاع فيه وإرساء دعائم الأمن والسلم بالبلد العربي.

وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء.

وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.