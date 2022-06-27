اختتام تدريب مشروع تطوير وحدة الاستشارات القانونية الاسرية والدعم النفسي في غيل باوزير بحضرموت

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حضر المدير العام لمديرية غيل باوزير اسالم عبدالله العطيشي بمديرية غيل باوزير أختتام فعاليات الدورة التدريبية الخاصة لوحدة الاستشارات القانونية والدعم النفسي ضمن مشروع دعم حقوق المرأة والحد من العنف القائم على النوع الأجتماعي والتي تنضمه جمعية غراس الخير النسوية للتنمية .
وأشاد المدير العام لمديرية غيل باوزير لأهمية هذه الدورات النوعية التي تهتم بقضايا المرأة وقضايا المجتمع ككل والعمل بدورها على توعية المجتمع أمام العنف القائم ضد المرأة ، داعيا منظمات المجتمع المدني والقيادات المجتمعية والأنسانية والدينية نشر الأرشادات التوعوية لأهميته والذي بدوره يعمل على التفكك الأسري بين أوساط المجتمع حيث أن المرأة هي عماد الأسرة والمجتمع ككل .
وأفادت رئيسة جمعية غراس الخير النسوية للتنمية بغيل باوزير أن المشروع والذي أستمر على مدى ستة أيام أستهدف عدد ١٥ مصلح مجتمعي من عقال الحارات والقيادات المجتمعية من الجنسين وهدف المشروع لغرس مفهوم العنف القائم على النوع الاجتماعي وحل النزاع والإرشاد الاسري ، كما كان مناسبة لتحقيق التشبيك وربط الصلة بين حقوق المرأة والحد من العنف والقيادات المجتمعية وعقال الحارات من الجنسين حول أهمية التدخل في حل النزاع على المستوى الاسري المجتمعي .
حضر أختتام الدورة الأخوة المدير العام لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد عمر الجوهي ونائب مدير عام المديرية سعيد بلقرزي ومدير مكتب الأمن بالمديرية هاني باشكيل ومديرة تنمية المرأة بالمديرية أحلام عباس ومسؤول الشؤون القانونية مازن بن غوث في مكتب الإدارة العامة للمديرية .