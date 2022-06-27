غيل باوزير: مؤسسة روافد التنموية تقيم أمسية بعنوان"الذكاء العاطفي للفتيات"

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أقيمت مساء الأحد الموافق26 يونيو بقاعة مؤسسة روافد بغيل باوزير أمسية نسوية بعنوان " الذكاء العاطفي للفتيات" والتي نظمتها مؤسسة روافد التنموية بالشراكة مع نادي الأمل لليافعات التابع لمؤسسة الأمل الثقافية الأجتماعية النسوية .
وفي الأمسية التي ضمت 25 مشاركة تم القاء محاضرة تعليمية من قبل الأخصائية أشواق مرعي بن هلابي عن الذكاء العاطفي للفتيات حيث تناولت عدة محاور منها ماهو الذكاء العاطفي ، أهمية الذكاء العاطفي، مهارات الذكاء العاطفي، الذكاء العاطفي عند المرأة ، صفات الشخص الذي يمتلك الذكاء العاطفي .
وأوضحت الأخصائية بن هلابي أن هذه الدورة تهدف الى توعية الفتيات الى توجيه الأفعال والمشاعر بالشكل الصحيح وتصبح ذو ذكاء عاطفي تستطيع من خلاله ان تكون فرصة للنجاح في العمل والحياة الشخصية .