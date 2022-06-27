هل هناك حياة سابقة على المريخ؟.. مسبار ناسا يكشف أدلة حديثة

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رصد مسبار تابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، مؤخرًا، دليلًا على وجود بحيرات في وقت سابق على كوكب المريخ.
واكتشف المسبار "كيوريوسيتي"، خلال تنقله على سطح المريخ، أنه على جبل شارب الذي يبلغ ارتفاعه 5 كيلو مترات، وجود معادن طينية تشكلت من البحيرات والجداول، وفقًا لـ"سكاي نيوز".
وأضاف الموقع أن المياه تدفقت من خلال قمة "جيل كراتر" المركزية للمريخ، إلا أن تلك الجداول جفت متحولة إلى كثبان رملية ورواسب.وأوضحت "ناسا" أن المنطقة تحولت من كونها غنية بالطين إلى أخرى مليئة بالكبريتات المعدنية المالحة، الأمر الذي يمكن أن يشير إلى تحول كبير في مناخ المريخ حدث منذ مليارات السنين.
وذكرت "سكاي" أن أشوين فاسافادا، قائد مشروع "كيوريوسيتي" في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، أفاد في بيان صحفي: "لم نعد نرى رواسب البحيرة التي رأيناها منذ سنوات منخفضة على جبل شارب. بدلا من ذلك، نرى الكثير من الأدلة على مناخات أكثر جفافًا".
وأبانَّت "ناسا" وجود أدلة على وجود رواسب كانت تيارات المياه تحملها عبر الكثبان الرملية، تظهر هذه الرواسب الآن كطبقات مكدسة من الصخور ذات المظهر المتقشر