إعلان غير سار من برنامج الغذاء العالمي بشأن مساعداته للمستفيدين في اليمن

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أعلن برنامج الأغذية العالمي (WFP) التابع للأمم المتحدة أنه يعتزم القيام بتقليص مساعداته للمستفيدين في اليمن ما بين (25 ـ 50)%.
وقال البرنامج في بلاغ له نشره، اليوم الأحد، على حسابه في الفيس بوك بأنه وفي ظل الظروف الراهنة يجد نفسه مضطراً إلى تقليص المساعدات التي يقدمها لهؤلاء للأشخاص الأكثر احتياجاً في اليمن، "حيث سيتم تقليص المساعدات إلى ما دون 50 بالمائة من الاحتياجات اليومية لـ5 ملايين شخص من الأكثر احتياجاً، في حين سيتم تقليص المساعدات لبقية المستفيدين البالغ عددهم 8 ملايين مستفيد إلى نحو 25 بالمائة من احتياجاتهم اليومية.
وأضاف بأنه سيقوم بإيقاف أنشطة تعزيز القدرة على الصمود وسُبل كسب العيش والبرامج التغذوية وأنشطة التغذية المدرسية لأربعة ملايين مستفيد، فيما سيستمر تقديم المساعدات ضمن هذه الأنشطة والبرامج لنحو 1.8 مليون شخص فقط.
وعزا البرنامج هذه الخطوة إلى النقص الحاد في التمويل وتداعيات الحرب في أوكرانيا إلى جانب التضخم على المستوى العالمي، ولذلك: "اضطر البرنامج إلى اتخاذ بعض القرارات الصعبة بخصوص المساعدات التي يقدمها للمستفيدين في اليمن".
وأوضح البيان بأن البرنامج يُدرك جيداً التداعيات والآثار الكبيرة لتقليص المساعدات على الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً في اليمن، كما يستشعر المعاناة التي سيواجهونها، لذا فهو "يواصل بذل أقصى الجهود في سبيل حشد التمويل والموارد المطلوبة، أملاً منه أن يتسنى استئناف تقديم هذه المساعدات في القريب العاجل للحيلولة دون انزلاق السكان الأكثر احتياجاً في اليمن نحو مستويات كارثية من الجوع".
وكان البرنامج، وفي تقريره للشهر الماضي، قد أعلن إنه بحاجة إلى 1.5 مليار دولار لمواجهة المتطلبات الإنسانية في اليمن خلال الشهور الستة القادمة.