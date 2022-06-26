دولة تعلن نفاد الوقود وتعطل المدارس وتمنح إجازة للموظفين

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أعلنت سريلانكا نفاد البنزين والديزل “تقريبا”، من البلاد التي تواجه أزمة اقتصادية عنيفة، تسببت في عدم وصول إمدادات النفط الأسبوع الماضي، وكذلك الإمدادات التي كان مقرر وصولها الأسبوع القادم.
وأغلقت الحكومة المؤسسات الحكومية غير الأساسية، إلى جانب المدارس، لمدة أسبوعين، لتقليل التنقل بسبب أزمة الطاقة، فضلا عن منح الموظفين العموميين إجازة “لزراعة الطعام”.
ورفعت سيريلانكا أسعار النفط إلى 22%، فيما اعتذر وزير الطاقة لسائقي السيارات، قائلا إن “شحنات النفط التي كان من المقرر وصولها الأسبوع الماضي لم تحضر، في حين أن الشحنات التي كان من المقرر وصولها الأسبوع المقبل لن تصل إلى سريلانكا لأسباب مالية”.
وأشار إلى أنه “سيتم توزيع الإمدادات النادرة المتبقية في البلاد، من خلال عدد قليل من محطات الضخ”، وحث سائقي السيارات على “عدم الوقوف في طوابير للحصول على الوقود”.
وأوضح الوزير، وفق ما ذكرت صحيفة “جارديان” البريطانية، أن “(شركة) سيلون بتروليوم كوربوريشن، لا يمكنها تحديد موعد وصول إمدادات النفط الجديد” إلى الدولة الجزيرة، مشيرا إلى أن “الشركة أغلقت مصفاة التكرير الوحيدة لديها بسبب نقص النفط الخام”.