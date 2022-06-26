آل جابر يلتقي بالمبعوث الأممي إلى اليمن

الأحد 26 يونيو-حزيران 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - متابعات

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التقى سفيرُ خادمِ الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرفُ على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض - اليوم- بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن هانس غروندبرغ.

وجرى - خلال اللقاء-تأكيدُ دعمِ المملكة جهودَ الأمم المتحدة في اليمن، ومناقشةُ الجهود المشتركة للتوصل إلى حلٍّ سياسي شامل للأزمة اليمنية, ومناقشةُ جهود إنجاح الهدنة التي ترعاها الأممُ المتحدةُ؛بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن,وبدء العملية السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين، إضافةً إلى تأكيد أهمية التزام الحوثيين ببنود الهدنة الحالية وسرعة فتح المعابر في تعز؛لتخفيف المعاناة الانسانية فيها، وإيداع الإيرادات في البنك المركزي اليمني لصرف رواتب المدنيين.