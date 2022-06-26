العميد طارق صالح يستدعي قيادات محور حيس ويوجه برفع الجاهزية القتالية

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وجّه العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي قيادات محور حيس العسكري على مضاعفة جهودهم، ورفع الجاهزية القتالية، والحفاظ على المعدات والآليات، والاهتمام بتدريب وتأهيل الأفراد، ورفع روحهم المعنوية.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم قيادات ألوية المقاومة الوطنية في محور حيس؛ لمناقشه مختلف التطورات على الساحة الوطنية.
وحث طارق صالح خلال اللقاء حسب ما ذكرت وكالة 2 ديسمبر الأجهزة الأمنية والقوات المرابطة في الساحل الغربي، بتكثيف جهودها لمكافحة أنشطة التهريب التي تستهدف الأمن والاستقرار في مديريات الساحل الغربي، والعمل على خلق بيئة مواتية للاستثمار، والتفاعل مع قضايا المجتمع، واحترام حقوق الناس وصون ممتلكاتهم، وتقديم نموذج يُحتذى به في باقي المناطق المحررة.
ورحَّب العميد طارق صالح- خلال اللقاء- بقيادات الألوية التهامية التي انضمت مؤخرًا للمقاومة الوطنية، مؤكدًا أن المسؤولية باتت كبيرة أمام قيادات وضباط وأفراد المحور في ظل الهدنة واستمرار الخروقات الحوثية واستغلالها لحشد المقاتلين والعربات العسكرية والذخائر إلى مختلف جبهات القتال.
وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي بإعلان الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع شُعبة الاستخبارات في المقاومة الوطنية، عن ضبط خلية للتقطع والنهب على صله بما يُسمى جهاز الأمن والمخابرات الحوثي.