بعد حظر استيراده في 4 دول عظمى .. تفاصيل ماذا يعني الذهب الروسي وكم يبلغ قيمة صادراتها؟

الأحد 26 يونيو-حزيران 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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ستقر أمريكا وبريطانيا وكندا واليابان حظرًا استيراد الذهب من روسيا، بحسب ما أعلنته الحكومة البريطانية اليوم في بيان صحفي نقلته وكالة رويترز.

ويأتي هذا الحظر استمرارًا للعقوبات التي تفرضها أمريكا ودول غربية على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.

وفي مارس الماضي علق سوق تداول الذهب في لندن جميع المصافي الروسية من قائمتها المعتمدة وذلك بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على روسيا بسبب حربها في أوكراني.

وتعتبر روسيا ثاني أكبر منتج للذهب على مستوى العالم، حيث أنتجت أكثر من 331 طن العام الماضي، وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي.

لكن وزارة المالية الروسية، قالت مؤخرًا أنها أنتجت 346.42 طن من الذهب في 2021، بزيادة عن 2020 حيث وصل إلى 340.17 طن.

وروسيا، موطن لأكبر شركات التعدين الرئيسية، بما في ذلك "بولي ميتال انترناشيونال" (Polymetal International)، و"بوليوس" (Polyus)، بحسب بلومبرج.

وقالت الحكومة البريطانية اليوم إن قيمة صادرات الذهب الروسية بلغت 12.6 مليار جنيه إسترليني (15.45 مليار دولار) العام الماضي وأن الأثرياء الروس يشترون السبائك مؤخرًا لتقليل الأثر المالي للعقوبات الغربية