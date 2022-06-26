فاكهة تساهم في تقليل مخاطر السمنة ومرض السكري وكيل كريستيانو رونالدو يعرضه على تشيلسي فضيحة من نوع جديد.. الاختراق «الأمني» يصل مكتب «خامنئي».. ماذا يحدث في إيران بوتين يتحدث عن تحركات أمريكية نووية في أوروبا دعم سعودي للصحة الإنجابية في اليمن شاهد لحظة أغتيال شيخ قبلي أمام منزلة بصنعاء - فيديو المملكة تعلن عن وفاة الشيخ محمود خليل القارئ إمام المسجد النبوي وجامع القبلتين تحالف جديد لمواجهة الصين وطائرة أمريكية وضعت الجيش الصيني بـ”استعداد قتالي” تفاصيل مكالمة هاتفية أجراها اليوم الرئيس الإيراني بـ«المشاط».. بماذا تعهدت طهران لـ أذيالها؟ قصف جوي ومعارك طاحنة.. طالبان تلاحق قيادياً منشقاً ينتمي لشيعة الهزارة
تتوالى المفاجآت التي تأتي من مكتب مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، لم يمض يومان على فضيحة رئيس الاستخبارات الحرس الثوري، حسين طائب، إلا وقد ظهرت الآن فضيحة من نوع جديد تتحدث عن اختراق أمني كبير عبر جاسوسة إيرانية.
وتحدثت بعض المصادر الإيرانية عن هذا الاختراق الأمني الذي وصل إلى مكتب خامنئي عبر فتاة إيرانية تدعى «م . ز» وأنها ارتبطت بقائد فرقة حماية خامنئي في سوريا!
وكانت قنوات ووسائل إعلام محسوبة على النظام الإيراني أفادت، الخميس أن رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري حسين طائب عُزل من منصبه، وفي الوقت نفسه وردت أنباء غير مؤكدة عن محاولة اغتياله ونقله إلى المستشفى إثر إصابته.
كما بث التليفزيون الإيراني قرار إقالة الحكومة الإيرانية، لرئيس جهاز المخابرات حسين طائب التابع للحرس الثوري.
فيما لم يشر إلى ما تناقلته وسائل إعلام إيرانية، أن هناك أنباء عن محاولة اغتيال حسين طائب، رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري.
بعدها بساعات بعد إقالة حسين طائب؛ أحد أقوى الرجال بجهاز استخبارات الحرس الثوري، بعد تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة، ودون إبداء أسباب، تم تعيين رئيس استخبارات الحرس الثوري الجديد؛ محمد كاظمي، في ظروف أقل ما تقال أنها غاضمة جدا.
كما شهدت الساعات بعدها بقليل ثاني أهم تغيير أمني كبير في الحرس الثوري وإيران، حيث تم تعيين العميد حسن مشروعي فرد قائدا لفرقة حماية خامنئي، بدلًا من العميد ابراهيم جباري.