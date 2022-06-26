دعم سعودي للصحة الإنجابية في اليمن

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في سياق الدعم السعودي المستمر للأعمال الإنسانية في اليمن، قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منحة بقيمة 2.5 مليون دولار، عبر صندوق الأمم المتحدة للسكان، لتقديم خدمات الصحة الإنجابية، خلال الأشهر الستة القادمة، لنحو 350 ألفاً من النساء والفتيات الأشد ضعفا في اليمن.
وبحسب بيان صادر عن الصندوق الأممي للسكان «ستساهم هذه المنحة في زيادة وصول النساء والفتيات لخدمات الرعاية الصحية الإنجابية من خلال دعم 15 مرفقاً صحياً و50 قابلة في المحافظات الواقعة جنوب البلاد، كما ستساهم هذه المنحة بحصول النساء الحوامل على ولادات آمنة، ومعالجة أي مضاعفات متعلقة بالصحة الإنجابية كناسور الولادة».
وأشار صندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى احتياجه وبشكل عاجل لنحو 87 مليون دولار، خلال الأشهر الستة القادمة، لتمويل استجابته الإنسانية المنقذة للحياة في مجال الصحة الإنجابية والحماية للنساء والفتيات المتأثرات، موضحا أن نحو 8.1 مليون من النساء والفتيات في سن الإنجاب في اليمن بحاجة إلى المساعدة للوصول لخدمات الصحة الإنجابية.
وقال الصندوق في بيانه إن من بين كل خمسة مرافق صحية تعمل، هناك مرفق صحي واحد يقدم خدمات الأمومة والطفولة، وذلك بسبب النقص الحاد في الإمدادات والأدوية الطبية والطواقم المتخصصة.