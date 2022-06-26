شاهد لحظة أغتيال شيخ قبلي أمام منزلة بصنعاء - فيديو

الأحد 26 يونيو-حزيران 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص

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لقي شيخ قبلي يوم امس الجمعة مصرعه بنيران مسلحين مجهولين بالعاصمة صنعاء.

وذكرت مصادر محلية لمأرب برس بان الشيخ القبلي ورجل الأعمال يوسف حيدر الجون وعضو المجلس المجلس المحلي بمديرية مزهر بمحافظة ريمة لقي مصرعه اثر تعرضه لاطلاق نار على ايدي مسلحين مجهولين امام منزلة بالعاصمة صنعاء.

وتشهد العاصمة صنعاء انفلاتا امنيا في ظل سيطرة مليشيات الحوثي الإيرانية الذي بدورها تعمل على استغلاله لتصفية المشائخ الذين تشك في ولائهم لها حيث شهدت العاصمة منذ احتلالها من قبل الجماعة الانقلابية عشرات الحالات لعمليات التصفيات والاغتيالات.