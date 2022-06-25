تفاصيل مكالمة هاتفية أجراها اليوم الرئيس الإيراني بـ«المشاط».. بماذا تعهدت طهران لـ أذيالها؟

السبت 25 يونيو-حزيران 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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عرض الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم السبت، على جماعة الحوثي الارهابية استعداد بلده لإرسال المساعدات الإنسانية للمحافظات الخاضعة لسيطرتهم.

وذكرت وكالة "سبأ" النسخة الحوثية المزورة بأن رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي المدعو مهدي المشاط تلقى اتصالا هاتفياً نادرا من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وأضافت أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز وتطوير العلاقات بما يلبي تطلعات البلدين.

وأشارت إلى أن الرئيس الإيراني تعهد بموقفه الثابت بعدم التدخل في شؤون اليمن الداخلية، مبديا استعداد إيران لإرسال المساعدات الإنسانية.

وبدوره، أكد "المشاط" حرص جماعته الانقلابية على السلام شريطه يلبى تطلعاتهم في الحرية والاستقلال ووقف العدوان ورفع الحصار، حد قوله.