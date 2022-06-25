لأول مرة في تاريخة… منتخب عربي لكرة القدم يداخل ضمن المراكز الـ10 عالميا

السبت 25 يونيو-حزيران 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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قفز المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة إلى الرتبة العاشرة عالميا في التصنيف الذي أصدره، اليوم السبت، موقع "Futsal World Ranking" المتخصص في تصنيف منتخبات كرة القدم داخل القاعة.

ويحتل المنتخب البرازيلي صدارة الترتيب العالمي (1796 نقطة)، متقدما على إسبانيا (1754 نقطة) والبرتغال (1744 نقطة).

وأصبح المنتخب المغربي لكرة القدم يتوفر على 1429 نقطة، بعدما صعد مركزين مقارنة مع آخر تصنيف.

وبحسب الموقع المتخصص، فإن ارتقاء المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة جاء بعد تأهله لنصف نهاية كأس العرب التي تجري أطوارها بالمملكة العربية السعودية.

وكان أسود كرة القدم داخل القاعة قد تأهلوا إلى نصف نهاية كأس العرب، بعد فوزهم على ليبيا بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، أمس الجمعة بمدينة الدمام، لحساب ربع نهاية المسابقة.

ويواجه المنتخب المغربي يوم غد الأحد بداية من الساعة الرابعة والنصف عصرا بالتوقيت المحلي (الثانية والنصف زوالا بالتوقيت المغربي) نظيره المصري في مباراة المربع الذهبي