مليشيا الحوثي تعتقل 3 مواطنين انخدعوا بـ”وجه الحوثي” و ”العفو العام” وعادوا من مناطق ”الشرعية”

السبت 25 يونيو-حزيران 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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اختطفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، ثلاثة مواطنين من أبناء محافظة ريمة، عادوا من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية منخدعين ب"العفو العام" الذي اعلنته الجماعة.

وبحسب مصادر محلية فان ميليشيا الحوثي اختطفت المواطنين، إبراهيم عبده غالب عبده الظاهر (25سنة)، جلال محسن أحمد الهجري (23 سنة)، منصور احمد سعد الهجري (41سنة) من أبناء ريمة تم التغرير بهم وعادوا من جبهات الشرعية.

وتداول ناشطون اوراق الضمانات التي قدمها المواطنين الثلاثة للمليشيا، التي اعتقلتهم وهم يعملون في بيع الايسكريم، وأودعتهم بسجن هبرة في صنعاء، ومنعت أهاليهم من زيارتهم.

وتفرض وزارة الداخلية الحوثية على العائدين "استمارة ضمانية" وعليها جميع بيانات الشخص العائد وبيانات الضمين والاقارب، وإقرار لهذه الورقة من جميع المذكورين بالتواقيع والبصمات.