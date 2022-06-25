مليشيا الحوثي تعتقل 3 مواطنين انخدعوا بـ”وجه الحوثي” و ”العفو العام” وعادوا من مناطق ”الشرعية” طريقة غريبة ولأول مرة في ترويج للكحول تثير غضب المسلمين في إندونيسيا والسلطات تتحرك روسيا تفاجئ الغرب وتكشف عن الدفعة الأولى من صواريخ سارمات المدمرة و العابرة للقارات وتحدد موعد دخولها للخدمة زيادة جنونية.. مليشيا الحوثي تعلن رسميا فرض جرعة سعرية قاتلة على الغاز المنزلي اعلان صادم.. الحكومة تكشف موعد انتهاء مخزون القمح وتبحث عن سوق بديل توجيهات عاجلة من عيدروس الزبيدي للحكومة وتدشين عمل اللجنة العسكرية العليا.. تفاصيل محامية أميركية: كارثة مستمرة في اليمن حتى لو انتهت الحرب والحوثيون أكثر من استخدم الألغام في العالم فضيحة جديدة وفي وضح النهار ..الشرطة تعلن عن ضبط بضاعة تكفي لقتل 12 مليون شخص ناطق الجيش الوطني يستعرض آخر المستجدات في ايجاز صحفي من مأرب مئات النساء اليمنيات تم الزج بهن في سجون مليشيا الحوثي وسط انتهاكات جسمية وأساليب تعذيب فظيعة
اختطفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، ثلاثة مواطنين من أبناء محافظة ريمة، عادوا من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية منخدعين ب"العفو العام" الذي اعلنته الجماعة.
وبحسب مصادر محلية فان ميليشيا الحوثي اختطفت المواطنين، إبراهيم عبده غالب عبده الظاهر (25سنة)، جلال محسن أحمد الهجري (23 سنة)، منصور احمد سعد الهجري (41سنة) من أبناء ريمة تم التغرير بهم وعادوا من جبهات الشرعية.
وتداول ناشطون اوراق الضمانات التي قدمها المواطنين الثلاثة للمليشيا، التي اعتقلتهم وهم يعملون في بيع الايسكريم، وأودعتهم بسجن هبرة في صنعاء، ومنعت أهاليهم من زيارتهم.
وتفرض وزارة الداخلية الحوثية على العائدين "استمارة ضمانية" وعليها جميع بيانات الشخص العائد وبيانات الضمين والاقارب، وإقرار لهذه الورقة من جميع المذكورين بالتواقيع والبصمات.