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روسيا تفاجئ الغرب وتكشف عن الدفعة الأولى من صواريخ سارمات المدمرة و العابرة للقارات وتحدد موعد دخولها للخدمة زيادة جنونية.. مليشيا الحوثي تعلن رسميا فرض جرعة سعرية قاتلة على الغاز المنزلي اعلان صادم.. الحكومة تكشف موعد انتهاء مخزون القمح وتبحث عن سوق بديل توجيهات عاجلة من عيدروس الزبيدي للحكومة وتدشين عمل اللجنة العسكرية العليا.. تفاصيل محامية أميركية: كارثة مستمرة في اليمن حتى لو انتهت الحرب والحوثيون أكثر من استخدم الألغام في العالم فضيحة جديدة وفي وضح النهار ..الشرطة تعلن عن ضبط بضاعة تكفي لقتل 12 مليون شخص ناطق الجيش الوطني يستعرض آخر المستجدات في ايجاز صحفي من مأرب مئات النساء اليمنيات تم الزج بهن في سجون مليشيا الحوثي وسط انتهاكات جسمية وأساليب تعذيب فظيعة بيان لحزب الإصلاح حول حادثة اغتيال الشيخ عبدالرزاق البقماء اللواء سلطان العرادة يوجه بسرعة التحقيق في حادثة اغتيال الدكتور عبدالرزاق البقماء

روسيا تفاجئ الغرب وتكشف عن الدفعة الأولى من صواريخ سارمات المدمرة و العابرة للقارات وتحدد موعد دخولها للخدمة

السبت 25 يونيو-حزيران 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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صرح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الفضاء الروسية ("روس كوسموس")، دميتري روغوزين، بأن مؤسسته بدأت إنتاج صواريخ "سارمات" العابرة للقارات، وسيبدأ استخدامها بحلول نهاية العام الجاري.

 وقال في تصريح لقناة "روسيا 24"، اليوم السبت: "لقد بدأنا بالفعل في إنتاج صواريخ بكميات كبيرة، وننطلق من حقيقة أنه بحلول نهاية العام سيتعين علينا وضع الفوج الأول في أوزور بإقليم كراسنويارسك في مهمة قتالية".

وأضاف أن "روس كوسموس" تستعد الآن لاختبار الطيران الثاني لـ "سارمات"، موضحا أن الطلبات على الصاروخ ستزداد في نقاط معينة، بالاتفاق مع العميل، أي وزارة الدفاع

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