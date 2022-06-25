زيادة جنونية.. مليشيا الحوثي تعلن رسميا فرض جرعة سعرية قاتلة على الغاز المنزلي

السبت 25 يونيو-حزيران 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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فرضت مليشيا الحوثي الانقلابية، السبت 25 يونيو/ حزيران 2022، جرعة جديدة في أسعار الغاز المنزلي، بمناطق سيطرتها.

وذكرت شركة الغاز الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، أنه ابتداءً من اليوم السبت، تبدأ الشركة بتوزيع كميات من الغاز المستورد من الباخرة "كلوديا غاز" الواصلة إلى ميناء الحديدة.

وبينت أنه تم تخصيص 52 محطة لتعبئة السيارات والباصات، موضحة بأن السعر للغاز المستورد سيكون (449.3 ريال) للتر الواحد، و(8986 ريالا) للأسطوانة 20 لتراً.

وبهذه الجرعة فإن أسعار الغاز المنزلي تسعة آلاف ريال بشكل رسمي، بعد ان كانت بستة الاف ريال، فيما تباع الأسطوانة في السوق السوداء من 12 إلى 15 ألف ريال.

وتتعمد مليشيا الحوثي اختلاق الأزمات في المشتقات النفطية والغاز المنزلي وتعمل على إضافة العديد من الجرعات التي تؤثر بشكل كبير على المواطنين بمختلف جوانب الحياة في ظل انقطاع المرتبات وعدم توفر الأعمال وتفاقم الوضع المعيشي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.