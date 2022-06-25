اعلان صادم.. الحكومة تكشف موعد انتهاء مخزون القمح وتبحث عن سوق بديل

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قال وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، إن المخزون الاستراتيجي للقمح في اليمن يشارف على الانتهاء في منتصف الشهر القادم.
ودعا الوزير باذيب، خلال اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع الإجراءات المشتركة للأمن الغذائي والتغذية في اليمن بالعاصمة المصرية القاهرة، إلى مساعدة اليمن في الحصول على أسواق جديدة لشراء القمح.
واستعرض باذيب أزمة الغذاء العالمية وتأثير الصراع الروسي الأوكراني على واردات القمح إلى اليمن، خاصة وأن هاتين الدولتين تمثلان أكثر من ستة وأربعين بالمائة من إجمالي كميات القمح المستورد.
وناقش الاجتماع آليات تنفيذ مشروع الأمن الغذائي بنحو عشرة ملايين دولار الممول من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي، ويستهدف أربعة عشر ألف مواطن موزعين على محافظات لحج وأبين وعمران.