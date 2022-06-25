توجيهات عاجلة من عيدروس الزبيدي للحكومة وتدشين عمل اللجنة العسكرية العليا.. تفاصيل

السبت 25 يونيو-حزيران 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، الحكومة بسرعة إنجاز مصفوفة المشاريع المتعلقة بالاحتياجات والأولويات العاجلة في العاصمة عدن والمحافظات المحررة، لاستيعاب التعهدات المقدمة من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، خلال ترؤسه اليوم السبت، اجتماعا ضم رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ووزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس في قصر معاشيق، على ضرورة إعداد مصفوفة المشاريع وفقا للأولويات العاجلة لتنمية العاصمة عدن واستعادة الخدمات الأساسية التي تلامس حياة المواطن بشكل مباشر، وتحقيق الأمن الغذائي، وتنمية سُبل المعيشة والتعافي الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار،وفق وكالة سبأ.

واطّلع عضو مجلس القيادة الرئاسي في الاجتماع، من رئيس الحكومة على الجهود التي تبذلها الحكومة لإعادة تأهيل البُنية التحتية في العاصمة المؤقتة عدن، وخطتها للبدء في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في مجال توليد الطاقة بالغاز وتأهيل وصيانة الطرق، وفي مقدمتها الطريق البحري الرابط بين مديرتي خورمكسر والمنصورة، ودوار الغزل والنسيج، وكالتكس، والقاهرة.

كما اطلع اللواء الزبيدي، كذلك على الإجراءات التي أنجزتها الحكومة لاستيعاب الدعم المقدم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة عبر صندوق النقد العربي، مشددا على سرعة استكمالها لما لها من أهمية في استقرار قيمة العملة المحلية، وخلق الانتعاشة الاقتصادية.

في سياق آخر دشن عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، عمل اللجنة العسكرية والأمنية العُليا.. مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة في إنجاز وتشكيل اللجان المتخصصة.

وأشار الى أن هناك آمالا كبيرة معقودة على هذه اللجنة والفرق التابعة لها، لحلحلة العديد من القضايا الشائكة في الجانب العسكري.

وشدد اللواء الزبيدي على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز حالة الانضباط والالتزام خلال المرحلة القادمة، مؤكدا دعم القيادة السياسية الكامل لقيادة اللجنة ولجانها المتخصصة لإنجاز مهامها الوطنية المُناط بها.

من جهته أشاد رئيس اللجنة العسكرية العلياء اللواء هيثم طاهر، بالدعم اللامحدود الذي قدمه مجلس القيادة الرئاسي ونوابه، لقيادة اللجنة لتدشين عملها في وقت قياسي.

واستعرض اللواء هيثم خلال التدشين، الذي حضره العميد حسين الهيال مقرر اللجنة، أسماء أعضاء اللجان والفرق المتخصصة في المجالات العسكرية المختلفة، لافتا إلى أن هناك لجنة تحضيرية ستتولى مهمة تحديد مهام وبرامج وخطط اللجان والفرق المتخصصة، وستعمل على توفير المعلومات والوثائق المطلوبة لبدء عملها على الأرض.

وأكد اللواء هيثم قاسم أن قيادة اللجنة تدرك أن أمامها مهمة استثنائية، وستعمل على توفير المناخ الملائم لكل الفرق واللجان، والتعاطي معها بشكل إيجابي بما يضمن إنجاز خططها ومهامها وبرامجها على أكمل وجه.