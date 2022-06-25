محامية أميركية: كارثة مستمرة في اليمن حتى لو انتهت الحرب والحوثيون أكثر من استخدم الألغام في العالم

السبت 25 يونيو-حزيران 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قالت المحامية الأمريكية آيرينا تسوكرمان ، الجمعة، إن جماعة الحوثي المسلحة أكثر من استخدم الألغام الأرضية في العالم.

جاء ذلك على هامش الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي شاركت فيها وكشفت مع منظمات حقوقية دولية أخرى عن الكارثة الإنسانية في اليمن الناجمة عن الاستخدام الواسع النطاق للألغام الأرضية من قبل الحوثيين المدعومين من إيران.

وأفادت تسوكرمان أن الحوثيين يعتبرون من أكثر مستخدمي الألغام الأرضية في العالم ، حيث قاموا بزرع ما بين مليون ونصف وما يزيد عن 2 مليون لغم أرضي في جميع أنحاء البلاد من المحافظات الشمالية إلى الحدود مع المملكة العربية السعودية منذ اندلاع الحرب في البلاد عام2014.

وأشارت إلى العديد من هذه الألغام هي ألغام أرضية غير قانونية مضادة للأفراد مزروعة في مناطق مدنية ، متخفية في شكل صخور أو ألعاب أو غيرها من الألغام المدنية ” الأهداف التي تزيد من عدد الضحايا المدنيين في انتهاك للقوانين الدولية ، وتعقد عملية إزالة الألغام.

وقالت إنها أجرت مقابلات مع خبراء إزالة الألغام من MASAM ، وهو مشروع مدني مع مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية في المملكة العربية السعودية ، والذي أزال مئات الآلاف من الألغام منذ عام 2018. منذ بداية الحرب ، ساهمت المملكة العربية السعودية بنحو 20 مليار دولار للمساعدات الإنسانية في اليمن.

وأوضحت أن الحوثيين خاضوا حروبًا عديدة مع الحكومة اليمنية قبل الحرب الأهلية الحالية ونمو في التطور بفضل تدريب المستشارين العسكريين لإيران وحزب الله .

وأكدت تسوكرمان أن إيران تعتبر اليمن بوابة للسعودية. السيطرة على الحرمين الشريفين هي في قلب هدف الجمهورية الإسلامية لتصدير الثورة الإسلامية ، لتصبح السلطة الدينية الوحيدة المعترف بها. ستساعد الألغام الأرضية في تمهيد الطريق.

واستقدمت الألغام الأرضية من المناجم السوفيتية القديمة والعبوات البدائية الصنع البسيطة المصنوعة محليًا إلى التكنولوجيا المتطورة المستوردة من إيران أو المطورة على الأرض ، على غرار الذخائر التي تم استردادها بعد استخدامها من قبل وكلاء إيران في العراق والبحرين ولبنان .

ومنذ بداية الحرب الحالية ، تم الإبلاغ عن مقتل أكثر من 9000 يمني من جراء تفجيرات العبوات الناسفة مع إصابة المئات كل عام.

وأضافت تسوكرمان أنه حتى لو انتهت الحرب ، بسبب عدم تعاون الحوثيين في رسم خرائط مواقع الألغام الأرضية ، فقد تستمر الكارثة الإنسانية لعقود .

وأوصت اللجنة بمعاقبة الحوثيين ، وزيادة التعاون الدولي في إزالة الألغام ، وبناء المزيد من المستشفيات ومراكز الأطراف الصناعية في المناطق النائية ، وتوفير الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للضحايا ، وخاصة للأطفال ، وتوفير التدريب على السلامة للمتطوعين ، وتعطيل جهود إيران في توفير مواد الألغام الأرضية ، وتوفير الممر الآمن والمساعدات الإنسانية للمجتمعات حيث أصبح الوصول إلى المرافق غير ممكن ، وزيادة التنسيق بين مجموعات إزالة الألغام.