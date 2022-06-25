اللواء سلطان العرادة يوجه بسرعة التحقيق في حادثة اغتيال الدكتور عبدالرزاق البقماء

السبت 25 يونيو-حزيران 2022 الساعة 01 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة الأجهزة الأمنية بمحافظة مارب بسرعة استكمال التحقيقيات في حادثة اغتيال الشهيد الدكتور عبدالرزاق البقماء، مساء أمس الجمعة بمديرية مأرب الوادي.

وأجرى اللواء العرادة اتصالاً هاتفياً بأسرة الشهيد البقماء عزاهم خلاله بالمصاب الأليم، معتبراً رحيل الشهيد خسارة كبيرة للوطن ولمأرب ومقاومتها ووجهائها من المصلحين والدعاة ،

وكان له دور فعّال في مواجهة مليشيات الحوثي الانقلابية منذ البداية. وأكد العرادة أن الإرهاب ومموليه ومنفذيه ستطالهم يد العدالة ولن يفلتوا من العقاب .