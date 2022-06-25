اللواء سلطان العرادة يوجه بسرعة التحقيق في حادثة اغتيال الدكتور عبدالرزاق البقماء مكتب شؤون الحجاج يعلن الانتهاء من إصدار جميع تأشيرات حجاج اليمن 3 حيل مخفية على فيسبوك قد لا يعرفها الكثيرون صحيفة بريطانية تفجر مفاجأة بشأن محمد صلاح.. ريال مدريد يراقب فضيحة جديد في البيت الأبيض.. الكاميرات تكشف كيف يقاد بايدن خطوة خطوة تويتر يحصل على ميزة طال انتظارها من ملايين المستخدمين عزل رئيس دولة عربية في منزله بعد إصابته بكورونا قراران مهمّان “يهزان” أمريكا لم يحدث مثلهما منذ عقود القوات الأوكرانية تنسحب من منطقة استراتيجية.. وموسكو تبشر بسقوطها قريباً الباحث اليمني عبدالله بخاش يحصد الدكتورة بـ امتياز من جامعة منوبة التونسية
وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة الأجهزة الأمنية بمحافظة مارب بسرعة استكمال التحقيقيات في حادثة اغتيال الشهيد الدكتور عبدالرزاق البقماء، مساء أمس الجمعة بمديرية مأرب الوادي.
وأجرى اللواء العرادة اتصالاً هاتفياً بأسرة الشهيد البقماء عزاهم خلاله بالمصاب الأليم، معتبراً رحيل الشهيد خسارة كبيرة للوطن ولمأرب ومقاومتها ووجهائها من المصلحين والدعاة ،
وكان له دور فعّال في مواجهة مليشيات الحوثي الانقلابية منذ البداية. وأكد العرادة أن الإرهاب ومموليه ومنفذيه ستطالهم يد العدالة ولن يفلتوا من العقاب .