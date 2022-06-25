مكتب شؤون الحجاج يعلن الانتهاء من إصدار جميع تأشيرات حجاج اليمن 3 حيل مخفية على فيسبوك قد لا يعرفها الكثيرون صحيفة بريطانية تفجر مفاجأة بشأن محمد صلاح.. ريال مدريد يراقب فضيحة جديد في البيت الأبيض.. الكاميرات تكشف كيف يقاد بايدن خطوة خطوة تويتر يحصل على ميزة طال انتظارها من ملايين المستخدمين عزل رئيس دولة عربية في منزله بعد إصابته بكورونا قراران مهمّان “يهزان” أمريكا لم يحدث مثلهما منذ عقود القوات الأوكرانية تنسحب من منطقة استراتيجية.. وموسكو تبشر بسقوطها قريباً الباحث اليمني عبدالله بخاش يحصد الدكتورة بـ امتياز من جامعة منوبة التونسية بيان رسمي يعري البعثة الأممية بالحديدة ويكشف ”تظليل” بيانها الأخير
استكمل مكتب شؤون حجاج اليمن، ليلة الجمعة، إصدار تأشيرات حجاج بلادنا، وأكد الدكتور معين آل ترك مدير عام مركز المعلومات والمسار الإلكتروني بقطاع الحج والعمرة الانتهاء من إصدار تأشيرات جميع حجاج بلادنا خلال فترة وجيزة.
موضحًا أن نجاح هذه الخطوة تأتي في إطار جهود ومتابعة معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة ووكيل قطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الرباش، وأن جهود المرحلة الحالية ستركز حول إنجاح عملية التفويج التي بدأت قبل يومين بوصول الفوج الأول جوًا، ووصول طلائع حجاج البر إلى الأراضي المقدسة هذه الليلة.