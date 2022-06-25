مكتب شؤون الحجاج يعلن الانتهاء من إصدار جميع تأشيرات حجاج اليمن

السبت 25 يونيو-حزيران 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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استكمل مكتب شؤون حجاج اليمن، ليلة الجمعة، إصدار تأشيرات حجاج بلادنا، وأكد الدكتور معين آل ترك مدير عام مركز المعلومات والمسار الإلكتروني بقطاع الحج والعمرة الانتهاء من إصدار تأشيرات جميع حجاج بلادنا خلال فترة وجيزة.

موضحًا أن نجاح هذه الخطوة تأتي في إطار جهود ومتابعة معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة ووكيل قطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الرباش، وأن جهود المرحلة الحالية ستركز حول إنجاح عملية التفويج التي بدأت قبل يومين بوصول الفوج الأول جوًا، ووصول طلائع حجاج البر إلى الأراضي المقدسة هذه الليلة.