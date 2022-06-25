عزل رئيس دولة عربية في منزله بعد إصابته بكورونا قراران مهمّان “يهزان” أمريكا لم يحدث مثلهما منذ عقود القوات الأوكرانية تنسحب من منطقة استراتيجية.. وموسكو تبشر بسقوطها قريباً الباحث اليمني عبدالله بخاش يحصد الدكتورة بـ امتياز من جامعة منوبة التونسية بيان رسمي يعري البعثة الأممية بالحديدة ويكشف ”تظليل” بيانها الأخير ست قطع أثرية يمنية في مزاد عالمي بلندن الشرعية تعلن عن جاهزيته احد مطاراتها الهامة في جنوب اليمن وزارة النفط تعلن عودة أشهر شركة أمريكية عالمية في مجال النفط لعملها وتوسيع مجال الاستكشاف النفطي يمنيون ضحايا رسائل الوتس والدعم النقدي.. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن تحذيرا هاما مالك تويتر الجديد يعلن عن خسائر تقدر بمليارات الدولارات يتعرص لها
أعلن الرئيس الصومالي، اليوم، إصابته بفيروس كورونا، مؤكدًا أنه يخضع الآن للعزل وأنه سوف يقوم بمهام عمله من المنزل.
وأوضح الرئيس حسن شيخ محمود، في تغريدة على حسابه في “تويتر”، أنه يُبلغ جميع المواطنين بأن نتيجة اختباره لكورونا جاءت إيجابية.
وأضاف أنه لا يعاني حتى اللحظة، من أي أعراض لكنه قرر عزل نفسه وأنه مستمر في خدمة شعبه من المنزل، طالبًا من الجميع ضرورة الحفاظ على سلامتهم، وإتباع نصائح وإرشادات الحفاظ على الصحة العامة.
يأتي هذا بعد أيام من إعلان الديوان الملكي المغربي إصابة الملك محمد السادس أصيب بالفيروس، مؤكدًا أن هذه الإصابة جاءت بدون أعراض.
وأشار إلى أن الحالة الصحية للملك، مستقرة وأنه يتماثل للشفاء، لافتًا إلى أنه سبق وأن خضع الملك لعمليتين جراحيتين في القلب.
وكانت وزارة الصحة في المغربية قد أعلنت في آخر إحصائية لها عن تسجيل 1568 إصابة جديدة بكورونا ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و181 ألفا و042 حالة، منذ بداية الجائحة.