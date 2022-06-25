عزل رئيس دولة عربية في منزله بعد إصابته بكورونا

السبت 25 يونيو-حزيران 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أعلن الرئيس الصومالي، اليوم، إصابته بفيروس كورونا، مؤكدًا أنه يخضع الآن للعزل وأنه سوف يقوم بمهام عمله من المنزل.

وأوضح الرئيس حسن شيخ محمود، في تغريدة على حسابه في “تويتر”، أنه يُبلغ جميع المواطنين بأن نتيجة اختباره لكورونا جاءت إيجابية.

وأضاف أنه لا يعاني حتى اللحظة، من أي أعراض لكنه قرر عزل نفسه وأنه مستمر في خدمة شعبه من المنزل، طالبًا من الجميع ضرورة الحفاظ على سلامتهم، وإتباع نصائح وإرشادات الحفاظ على الصحة العامة.

يأتي هذا بعد أيام من إعلان الديوان الملكي المغربي إصابة الملك محمد السادس أصيب بالفيروس، مؤكدًا أن هذه الإصابة جاءت بدون أعراض.

وأشار إلى أن الحالة الصحية للملك، مستقرة وأنه يتماثل للشفاء، لافتًا إلى أنه سبق وأن خضع الملك لعمليتين جراحيتين في القلب.

وكانت وزارة الصحة في المغربية قد أعلنت في آخر إحصائية لها عن تسجيل 1568 إصابة جديدة بكورونا ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و181 ألفا و042 حالة، منذ بداية الجائحة.