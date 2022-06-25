عزل رئيس دولة عربية في منزله بعد إصابته بكورونا قراران مهمّان “يهزان” أمريكا لم يحدث مثلهما منذ عقود القوات الأوكرانية تنسحب من منطقة استراتيجية.. وموسكو تبشر بسقوطها قريباً الباحث اليمني عبدالله بخاش يحصد الدكتورة بـ امتياز من جامعة منوبة التونسية بيان رسمي يعري البعثة الأممية بالحديدة ويكشف ”تظليل” بيانها الأخير ست قطع أثرية يمنية في مزاد عالمي بلندن الشرعية تعلن عن جاهزيته احد مطاراتها الهامة في جنوب اليمن وزارة النفط تعلن عودة أشهر شركة أمريكية عالمية في مجال النفط لعملها وتوسيع مجال الاستكشاف النفطي يمنيون ضحايا رسائل الوتس والدعم النقدي.. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن تحذيرا هاما مالك تويتر الجديد يعلن عن خسائر تقدر بمليارات الدولارات يتعرص لها
حصد الباحث اليمني عبدالله بخاش يوم امس درجة الدكتوراة في علوم الإعلام والاتصال من معهد الصحافة وعلوم الأخبار جامعة منوبة بتونس، بدرجة مشرف جداً "ممتاز".
هذا فيما أوصت لجنة المناقشة بنشر أطروحته المعنونة بــ "آليات دوامة الصمت في سياق البيئة الإتصالية الجديدة.. دراسة في تشكيل الرأي العام اليمني نحو الأزمة اليمنية".
وقد قدّم الباحث عرضًا مميزًا نال إعجاب لجنة التحكيم التي أشادت بالأطروحة و بأداء الباحث المتمكّن والذي أجاب على كل تساؤلات اللجنة والحضور.