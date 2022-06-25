الباحث اليمني عبدالله بخاش يحصد الدكتورة بـ امتياز من جامعة منوبة التونسية

السبت 25 يونيو-حزيران 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - خاص

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حصد الباحث اليمني عبدالله بخاش يوم امس درجة الدكتوراة في علوم الإعلام والاتصال من معهد الصحافة وعلوم الأخبار جامعة منوبة بتونس، بدرجة مشرف جداً "ممتاز".

هذا فيما أوصت لجنة المناقشة بنشر أطروحته المعنونة بــ "آليات دوامة الصمت في سياق البيئة الإتصالية الجديدة.. دراسة في تشكيل الرأي العام اليمني نحو الأزمة اليمنية".

وقد قدّم الباحث عرضًا مميزًا نال إعجاب لجنة التحكيم التي أشادت بالأطروحة و بأداء الباحث المتمكّن والذي أجاب على كل تساؤلات اللجنة والحضور.