الاعلان عن تأسيس ”بنك معلومات” تابع لهيئة استكشاف وانتاج النفط بعدن

الجمعة 24 يونيو-حزيران 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت وزارة النفط والمعادن اليمنية، الجمعة، بدء التنفيذ الفعلي لتأسيس بنك المعلومات التابع لهيئة استكشاف وإنتاج النفط في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر مسؤول بالوزارة، إن ذلك من" أجل إنهاء سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا على بنك المعلومات وتسخير موارده لتمويل مجهودها الحربي، وذلك ضمن استراتيجية وبرامج عمل وزارة النفط، ووفقا لتوجهات مجلس القيادة الرئاسي وبرامج الحكومة".

وأضاف، أن وزارة النفط ممثلة بالوزير عبدالسلام باعبود، توصلت لاتفاق مع شركة شلمبرجر الأمريكية العالمية التي تعد من أكبر الشركات العاملة في مجال الخدمات النفطية، للعودة واستئناف عملها والبدء بإنشاء بنك المعلومات في المقر الرئيسي لهيئة استكشاف وإنتاج النفط في عدن".

وأوضح المصدر، أن إنشاء بنك المعلومات في عدن سيعمل على تمكين وزارة النفط من حصر تعاملها مع الشركات النفطية الأجنبية والوطنية العاملة في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز، وذلك من خلال التحكم بالمعلومات وتشجيع الشركات على الاستثمار وتنمية الموارد المالية ودعم الاقتصاد الوطني.

إضافة إلى "المساهمة في وضع السياسات الوطنية الخاصة بتطوير قطاع النفط والغاز وجذب الاستثمارات العالمية بعيداً عن هيمنة وسيطرة المليشيات الحوثية الانقلابية".

وأشار، الى أن مهام بنك المعلومات تشمل استلام وفحص ومعالجة وتحليل وحفظ كافة المعلومات البترولية القديمة والحديثة المنفذة في جميع القطاعات البترولية في اليمن وفقاً للمقاييس العالمية المتبعة في نظم إدارة المعلومات البترولية وبناء قاعدة معلوماتية متكاملة عن الصناعة البترولية.

كما تشمل تنفيذ الدراسات والأعمال الفنية المتعلقة باستكشاف وإنتاج البترول واقتناء وتطوير البرامج والأجهزة اللازمة لتكوين البنية التحتية لبناء قاعدة معلوماتية متكاملة للصناعة النفطية في اليمن وفقاً للأساليب والتقنيات الحديثة.

وأفاد المصدر بأن مهام بنك المعلومات تتضمن أيضا معالجة وتحليل وتهيئة البيانات والمعلومات ووضعها في متناول القائمين بمهام الدراسة والتحليل الرقمي في وزارة النفط وهيئة استكشاف وإنتاج النفط.

وذكر أن المشروع يتضمن شبكة معلوماتية متكاملة، ومركز تتوفر فيه جميع المعلومات الجيولوجية والمسوحات الزلزالية ومعلومات الإنتاج والمكامن النفطية وحفر الآبار، مؤكدا أن المركز سيمثل قيمة كبيرة للدولة ويعزز من عملية الترويج للقطاعات المفتوحة في اليمن ويفتح المجال لتنفيذ الدراسات التحليلية والتقييمية.