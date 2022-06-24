بيان رسمي يعري البعثة الأممية بالحديدة ويكشف ”تظليل” بيانها الأخير ست قطع أثرية يمنية في مزاد عالمي بلندن الشرعية تعلن عن جاهزيته احد مطاراتها الهامة في جنوب اليمن وزارة النفط تعلن عودة أشهر شركة أمريكية عالمية في مجال النفط لعملها وتوسيع مجال الاستكشاف النفطي يمنيون ضحايا رسائل الوتس والدعم النقدي.. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن تحذيرا هاما مالك تويتر الجديد يعلن عن خسائر تقدر بمليارات الدولارات يتعرص لها بدء صرف المستحقات المالية للطلاب المبتعثين للدراسة في روسيا تونس تتحدث عن مخطط من أطراف داخلية وخارجية يستهدف الرئيس إجراء أكبر عملية تغيير بتعز تطال 10 من قيادات أمن المحافظة (أسماء) الأمم المتحدة: نظام التعليم في اليمن على وشك الانهيار والحرب دمرت 3 آلاف مدرسة
انتقدت السلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية في محافظة الحديدة (غربي اليمن)، الخميس، بيان البعثة الأممية الأخير حول موانئ المحافظة الحديدة، واعتبرته "تظليل للمجتمع الدولي".
ووصفت السلطة المحلية في بيانها، أن "ما أوردته البعثة الأممية، في تقريرها الأخير أنها تحافظ على الوضع بموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى بطابعها المدني، مخالف للواقع، وتضليل للمجتمع الدولي بحقائق الواقع التي تفرضه ميليشيا الحوثي".
وأوضح البيان، أن مليشيا الحوثي عيّنت عدداً من قياداتها مدراء لأمن الموانئ الثلاثة (الحديدة، الصليف، رأس عيسى).
وأفاد البيان أن "ميليشيا الحوثي عمدت مؤخراً إلى نشر ألغام بحرية بالقرب من خزان صافر العائم قبالة سواحل ميناء رأٍس عيسى، وأن الألغام تنفجر في الموانئ الثلاثة من وقت لآخر، دون أي موقف جاد للجان الأمم المتحدة بالحديدة".
وطالب البيان" الأمم المتحدة بسرعة إيقاف الإرهاب الحوثي بالحديدة وتكليف لجنة للتحقيق عن صحة ماذكر في التقرير الأممي".
وكانت بعثة الأمم المتحدة في الحديدة (أونمها)، قد قالت في بيان لها الثلاثاء، إنها تمكنت من زيادة دورياتها الروتينية إلى موانئ الحُديدة والصليف ورأس عيسى لدعم الحفاظ على طابعها المدني".
وأضافت في بيان أنها "تعمل على توسيع نطاق مراقبتها للوصول إلى المناطق التي تشهد عدم الاستقرار في المديريات الجنوبية للمحافظة".