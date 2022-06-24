بيان رسمي يعري البعثة الأممية بالحديدة ويكشف ”تظليل” بيانها الأخير

الجمعة 24 يونيو-حزيران 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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انتقدت السلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية في محافظة الحديدة (غربي اليمن)، الخميس، بيان البعثة الأممية الأخير حول موانئ المحافظة الحديدة، واعتبرته "تظليل للمجتمع الدولي".

ووصفت السلطة المحلية في بيانها، أن "ما أوردته البعثة الأممية، في تقريرها الأخير أنها تحافظ على الوضع بموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى بطابعها المدني، مخالف للواقع، وتضليل للمجتمع الدولي بحقائق الواقع التي تفرضه ميليشيا الحوثي".

وأوضح البيان، أن مليشيا الحوثي عيّنت عدداً من قياداتها مدراء لأمن الموانئ الثلاثة (الحديدة، الصليف، رأس عيسى).

وأفاد البيان أن "ميليشيا الحوثي عمدت مؤخراً إلى نشر ألغام بحرية بالقرب من خزان صافر العائم قبالة سواحل ميناء رأٍس عيسى، وأن الألغام تنفجر في الموانئ الثلاثة من وقت لآخر، دون أي موقف جاد للجان الأمم المتحدة بالحديدة".

وطالب البيان" الأمم المتحدة بسرعة إيقاف الإرهاب الحوثي بالحديدة وتكليف لجنة للتحقيق عن صحة ماذكر في التقرير الأممي".

وكانت بعثة الأمم المتحدة في الحديدة (أونمها)، قد قالت في بيان لها الثلاثاء، إنها تمكنت من زيادة دورياتها الروتينية إلى موانئ الحُديدة والصليف ورأس عيسى لدعم الحفاظ على طابعها المدني".

وأضافت في بيان أنها "تعمل على توسيع نطاق مراقبتها للوصول إلى المناطق التي تشهد عدم الاستقرار في المديريات الجنوبية للمحافظة".