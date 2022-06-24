يمنيون ضحايا رسائل الوتس والدعم النقدي.. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن تحذيرا هاما

الجمعة 24 يونيو-حزيران 2022 الساعة 04 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في اليمن، من قيام مجهولين بإرسال رسائل ومعلومات مضللة ومزيّفة باسمها، عبر تطبيق واتس آب؛ بغرض الاحتيال والنصب.

وقالت اللجنة -في بيان لها على صفحتها في مواقع التواصل فيسبوك- "للمرة الثانية خلال أقل من شهر يقوم أشخاص مجهولون لا علاقة لهم باللجنة بنشر معلومات مضللة ومزيفة عن اللجنة الدولية بغرض النصب والاحتيال على الآخرين".

وذكرت بأنه "لوحظ خلال اليومين الماضيين قيام أشخاص مجهولين بإرسال رسائل مضللة عبر تطبيق الواتس آب تتضمن معلومات مزيفة مفادها بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن تنفذ برنامجًا طارئًا لمساعدة الأشخاص النازحين والذين تضرروا من النزاع في الحصول على مساعدات نقدية".

وافادت أن تلك الرسائل المزيفة والمضللة تطلب من الناس الدخول إلى رابط إلكتروني لتطبيق مشبوه للحصول على أرقام الحوالات المالية المزعومة. ووفقا للمختصين، قد يترتب عن ذلك قرصنة هواتف من يثبتون ذلك التطبيق على هواتفهم ما يعرض صورهم وبياناتهم الشخصية للخطر. وعليه فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحذر الجميع من التفاعل مع هكذا رسائل وتحث كل من تصله رسائل مشابهة على تحذير الآخرين من التفاعل معها.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الجميع إن تنفيذ أنشطتها الإنسانية، ومنها تسجيل المستفيدين من برامج المساعدات النقدية غير المشروطة عبر الحوالات المالية، يتم فقط عن طريق الزيارات الميدانية والتواصل المباشر، وجها لوجه أو عن طريق الهاتف، بين موظفيها ومتطوعي شريكها المحلي الوحيد جمعية الهلال الأحمر اليمني من جهة والمستفيدين من جهة أخرى.