مالك تويتر الجديد يعلن عن خسائر تقدر بمليارات الدولارات يتعرص لها

الجمعة 24 يونيو-حزيران 2022 الساعة 04 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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قال مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية، الملياردير الأميركي إيلون ماسك "أن المصانع الجديدة الجديدة للشركة العملاقة في ألمانيا وأميركا تواجه خسائر كبيرة تقدر بمليارات الدولارات بسبب نقص البطاريات وتعطل الإمدادات في الصين جراء جائحة فيروس كورونا المستجد".

واضاف ماسك في مقابلة مع مجموعة مالكي تسلا "كان العامان الماضيان كابوساً لانقطاع سلسلة التوريد، ولم نخرج من الأزمة بعد، ما يشغلنا بشكل كبير هو كيف نحافظ على عمل المصانع حتى نتمكن من الدفع للناس ولا نفلس"

. واشار ماسك، الى أن مصنعي تسلا اللذين افتتحا في الربع الأول، في ألمانيا وولاية تكساس، يكلفان الشركة خسائر بمليارات الدولارات لأن مشكلات سلسلة التوريد تركت إنتاجهما "ضعيفًا" حتى الآن.

وسجلت تسلا انخفاضاً بنسبة 0.1 بالمائة في إنتاج السيارات الجديدة في الربع الأول مقارنة بالربع الرابع، بيد أن إنتاجها على أساس سنوي كان لا يزال مرتفعًا بنسبة 69 في المئة.