مالك تويتر الجديد يعلن عن خسائر تقدر بمليارات الدولارات يتعرص لها عاجل بدء صرف المستحقات المالية للطلاب المبتعثين للدراسة في روسيا تونس تتحدث عن مخطط من أطراف داخلية وخارجية يستهدف الرئيس إجراء أكبر عملية تغيير بتعز تطال 10 من قيادات أمن المحافظة (أسماء) الأمم المتحدة: نظام التعليم في اليمن على وشك الانهيار والحرب دمرت 3 آلاف مدرسة مقتل وجرح 6 من جنود الجيش الوطني برصاص مليشيا الحوثي النتائج كارثية.. مليشيا الحوثي توجه أكبر ضربة قاصمة لما تبقى من اقتصاد اليمن وتوقع أخطر اتفاق مع ايران شقيقة ”الحيدري” تتعرض لمضايقات بعد أيام من اغتيال أخيها شاهد.. أردوغان يفاجئ بن سلمان بأغنية.. “هذا السعودي فوق” خلال قمة بريكس.. الرئيس الصيني يحسم قراره ويكشف موقف بلاده تجاه روسيا
قال مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية، الملياردير الأميركي إيلون ماسك "أن المصانع الجديدة الجديدة للشركة العملاقة في ألمانيا وأميركا تواجه خسائر كبيرة تقدر بمليارات الدولارات بسبب نقص البطاريات وتعطل الإمدادات في الصين جراء جائحة فيروس كورونا المستجد".
واضاف ماسك في مقابلة مع مجموعة مالكي تسلا "كان العامان الماضيان كابوساً لانقطاع سلسلة التوريد، ولم نخرج من الأزمة بعد، ما يشغلنا بشكل كبير هو كيف نحافظ على عمل المصانع حتى نتمكن من الدفع للناس ولا نفلس"
. واشار ماسك، الى أن مصنعي تسلا اللذين افتتحا في الربع الأول، في ألمانيا وولاية تكساس، يكلفان الشركة خسائر بمليارات الدولارات لأن مشكلات سلسلة التوريد تركت إنتاجهما "ضعيفًا" حتى الآن.
وسجلت تسلا انخفاضاً بنسبة 0.1 بالمائة في إنتاج السيارات الجديدة في الربع الأول مقارنة بالربع الرابع، بيد أن إنتاجها على أساس سنوي كان لا يزال مرتفعًا بنسبة 69 في المئة.