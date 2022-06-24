عاجل بدء صرف المستحقات المالية للطلاب المبتعثين للدراسة في روسيا

الجمعة 24 يونيو-حزيران 2022 الساعة 04 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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أعلن المستشار الثقافي في السفارة اليمنية في موسكو الدكتور انور الصبيحي، عن بدء صرف المستحقات المالية للربع الثاني ٢٠٢١م للطلاب المبتعثين للدراسة في روسيا الاتحادية ورابطة الدول المستقلة.

واوضح الصبيحي، بأن تأخر صرف المساعدة المالية للربع الثاني ٢٠٢١م كانت لأسباب خارجة عن إرادة الوزارة والملحقية.،مشيراً الى قرب موعد صرف الربع الثالث للعام ٢٠٢١م وذلك بعد استكمال اجراءات صرف الربع الثاني ٢٠٢١م.