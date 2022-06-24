إجراء أكبر عملية تغيير بتعز تطال 10 من قيادات أمن المحافظة (أسماء)

الجمعة 24 يونيو-حزيران 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 818

أجرت إدارة شرطة محافظة تعز، الخميس، تغييرات لعدد من مدراء الأقسام الشرطوية بمدينة تعز وبعض مديريات المحافظة.

وقال الإعلام الأمني لشرطة تعز، إن مدير عام شرطة المحافظة العميد منصور عبدالرب الأكحلي، أصدر عددا من القرارات والتغييرات لعدد من مدراء أقسام الشرطة في إطار التدوير الوظيفي الذي تجريه إداراته.

وأكد أن التغييرات الجارية تأتي وفقا للخطة العامة بهدف الإرتقاء بالعمل الأمني وتحسين الأداء ولما تقتضيه مصلحة العمل الأمني.

ونصت القرارات على تعيين كلاً من :

1- النقيب /مازن عبدالحكيم مهيوب ناجي نائبا لمدير شرطة مديرية المعافر نائبا لقائد المنطقة الأمنية

2- النقيب / رياض محمد قاسم الجباري نائب ثاني لمدير شرطة مديرية جبل حبشي

3- النقيب /وجدي هزاع حسن مهيوب الراشدي مديرا لقسم شرطة الشهيد الحكيمي

4-النقيب /معاذ مارش قائد قاسم المخلافي مديرا لقسم شرطة 11 فبراير

5-النقيب / مأمون القيسي مديرا لقسم شرطة عصيفرة

6- النقيب / مصطفى السبئي مديرا لقسم شرطة الذيفاني

7- النقيب / ذاكر اليوسفي مديرا لقسم شرطة صينة

8-النقيب / مروان عبدالله علي قاسم السيد نائبا لمدير قسم شرطة السواني

9- النقيب / عمر علي ثابت سعيد الردفاني نائبا لمدير قسم شرطة باب موسى

10- النقيب / عارف عبدالوهاب عبداللطيف نائبا لضابط الأمن والنظام