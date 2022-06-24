الأمم المتحدة: نظام التعليم في اليمن على وشك الانهيار والحرب دمرت 3 آلاف مدرسة مقتل وجرح 6 من جنود الجيش الوطني برصاص مليشيا الحوثي النتائج كارثية.. مليشيا الحوثي توجه أكبر ضربة قاصمة لما تبقى من اقتصاد اليمن وتوقع أخطر اتفاق مع ايران شقيقة ”الحيدري” تتعرض لمضايقات بعد أيام من اغتيال أخيها شاهد.. أردوغان يفاجئ بن سلمان بأغنية.. “هذا السعودي فوق” خلال قمة بريكس.. الرئيس الصيني يحسم قراره ويكشف موقف بلاده تجاه روسيا وكالة إيرانية نشرت التفاصيل.. مليشيات الحوثي تبرم اتفاقا مع ايران والشرعية تطلق تحذيراً ”هيثم قاسم طاهر” يطلع ”عيدروس الزبيدي” على ما تم انجازه في ملف إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية والأخير يطالب بسرعة الانجاز الحكومة تناقش تنفيذ المشاريع الممولة من السعودية الوفد الحكومي يعلن موقفه من رفض المليشيات بإنهاء حصار تعز
قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الخميس، إن نظام التعليم في اليمن الذي يشهد حربا منذ سبع سنوات "على وشك الانهيار".
وأفادت المنظمة، في بيان مقتضب، بتدمير وتضرر 3 آلاف مدرسة يمنية جراء الحرب،
وأشارت إلى أن هناك ما يقرب من 3000 مدرسة إما مدمرة أو متضررة و 2.4 مليون طفل خارج المدرسة.
ولفتت إلى أنها قامت بترميم أو بناء 15 مدرسة، مما أدى إلى تحسين تعليم آلاف الأطفال.