الأمم المتحدة: نظام التعليم في اليمن على وشك الانهيار والحرب دمرت 3 آلاف مدرسة

الجمعة 24 يونيو-حزيران 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الخميس، إن نظام التعليم في اليمن الذي يشهد حربا منذ سبع سنوات "على وشك الانهيار".

وأفادت المنظمة، في بيان مقتضب، بتدمير وتضرر 3 آلاف مدرسة يمنية جراء الحرب،

وأشارت إلى أن هناك ما يقرب من 3000 مدرسة إما مدمرة أو متضررة و 2.4 مليون طفل خارج المدرسة.

ولفتت إلى أنها قامت بترميم أو بناء 15 مدرسة، مما أدى إلى تحسين تعليم آلاف الأطفال.