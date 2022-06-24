مقتل وجرح 6 من جنود الجيش الوطني برصاص مليشيا الحوثي

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أعلن الجيش اليمني، الخميس، مقتل اثنين من جنوده وإصابة أربعة آخرين بنيران الحوثيين، خلال 24 الساعة الماضية، رغم سريان الهدنة بين الطرفين.
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان “إن قوات الجيش رصدت أمس الأربعاء (22 يونيو)، 79 خرقاً للهدنة الأممية في جبهات الحديدة وتعز وحجّة وصعدة والجوف ومأرب”.
وتنوّعت الخروقات بين “إطلاق النار بصواريخ الكاتيوشا وبالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة” وفقاً للبيان.
وحسب البيان، فقد نتج عن تلك الخروقات “استشهاد اثنين من أبطال الجيش الوطني وإصابة 4 آخرين”.