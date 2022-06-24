شقيقة ”الحيدري” تتعرض لمضايقات بعد أيام من اغتيال أخيها

الجمعة 24 يونيو-حزيران 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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استنكرت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم الخميس، تعرض الصحفيّة "نبيهة الحيدري"، شقيقة الصحافي "صابر الحيدري"، والذي اغتيل الأسبوع الماضي بسيارة مفخخة الأسبوع الماضي في مدينة عدن تعرضها لمضايقات هاتفية.

وفي بيان لها، أكدت النقابة، تلقيها بلاغًا من الصحفية نبيهة الحيدري، شقيقة الصحافي صابر نعمان الحيدري، الذي اغتيل الأسبوع الماضي في عدن، تفيد بمضايقات تتعرض لها من أرقام مجهولة، مطالبة بتوفير الحماية لها.

وأوضحت النقابة أن الزميلة نبيهة الحيدري أفادت بتلقيها مضايقات عبر اتصالات ورسائل على رقم تلفونها من أرقام تحتفظ النقابة بها، بالتزامن مع إعلان موعد دفن جثمان شقيقها الصحفي صابر نعمان الحيدري.

وعبرت نقابة الصحفيين اليمنيين عن تضامنها الكامل مع الزميلة نبيهة مستنكرة وبشدة المضايقات والإساءات التي تصلها من أرقام مجهولة، وطالبت بالتحقيق وكشف هوية أصحابها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم لينالوا جزاءهم الرادع.

وحملت النقابة السلطات المعنية مسئولية حماية الحيدري وتوفير كافة وسائل الأمان من أي مخاطر قد تلحق بها، مستهجنة المضايقات تجاه الصحافيات اليمنيات عموماً.

وكان الصحافي "صابر الحيدري" والذي كان يعمل في التلفزيون الياباني قد تعرض لاغتيال بسيارة مفخخة زرعت في سيارته، ما أدى إلى وفاته وثلاثة أخرين كانوا بجواره مساء الخميس الماضي بمدينة عدن.